时隔五个月，比特币价格终于再度突破一万美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:2月9日比特币价格终于上涨至 1 万美元，这也是该加密货币 5 个月以来首次突破 1 万美元关口。在部分加密货币投资者看来， 1 万美元只是一个开始，他们认为比特币价格将会持续上涨。

Morgan Creek Digital公司的联合创始人兼合伙人Anthony Pompliano认为，由于供应有限和需求增加，比特币的价格可能在 2021 年底达到 10 万美元。

BitMEX的联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes也对比特币的未来价格持乐观态度。他在推特上评论认为，比特币会缓慢而稳定的上涨，将走向 2 万美元的阶梯。

我们知道，总共只有 2100 万比特币可以开采，大约 1800 万比特币已经开采出来。接下来，比特币将于今年 5 月减半，届时其供应量将进一步减少至每年1.7%左右。

不过，Cointelegraph的撰稿人Michael van de Poppe在推特上表示，比特币价格已经达到了一个暂时的高点，但预计将在某个时候回落。

截至发稿时间，根据coinmarketcap数据显示，比特币价格10， 122 美元， 24 小时涨幅1.81%。