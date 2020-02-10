“扫一扫”分享到微信

见闻

时隔五个月，比特币价格终于再度突破一万美元

2020-02-10 11:26 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:2月9日比特币价格终于上涨至 1 万美元，这也是该加密货币 5 个月以来首次突破 1 万美元关口。在部分加密货币投资者看来， 1 万美元只是一个开始，他们认为比特币价格将会持续上涨。

挖矿，比特币

Morgan Creek Digital公司的联合创始人兼合伙人Anthony Pompliano认为，由于供应有限和需求增加，比特币的价格可能在 2021 年底达到 10 万美元。

BitMEX的联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes也对比特币的未来价格持乐观态度。他在推特上评论认为，比特币会缓慢而稳定的上涨，将走向 2 万美元的阶梯。

我们知道，总共只有 2100 万比特币可以开采，大约 1800 万比特币已经开采出来。接下来，比特币将于今年 5 月减半，届时其供应量将进一步减少至每年1.7%左右。

不过，Cointelegraph的撰稿人Michael van de Poppe在推特上表示，比特币价格已经达到了一个暂时的高点，但预计将在某个时候回落。

截至发稿时间，根据coinmarketcap数据显示，比特币价格10， 122 美元， 24 小时涨幅1.81%。

image.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

盖茨 游艇 微软

壕！盖茨6亿美元买世界首艘氢动力游艇 还带直升机坪

· 盖茨 游艇 微软
约会网站 Tinder 网上交友 外闻

皮尤:有30%的美国成年人使用约会网站和APP找对象

· 约会网站 Tinder 网上交友
真我X50Pro5G realme 真我X50Pro

realme 将于 2 月 24 日首场全球发布会推出「真我 X50 Pro 5G」

· 真我X50Pro5G realme 真我X50Pro
腾讯 逗利是 开工红包

腾讯取消现场逗利是 改为通过线上发“微视”视频红包

· 腾讯 逗利是 开工红包
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
查看更多
﻿

编辑推荐

华为推“无接触智能乘梯”：自动选层、无感通行

[见闻]· 02月10日

三星透露新折叠屏手机Galaxy Z Flip信息 可90°折叠视频

[见闻]· 02月10日

银泰百货和淘宝推“无接触购物”：千名导购在家直播

[要闻]· 02月10日

小米 10 系列手机宣传海报公布：十年「梦幻之作」

[见闻]· 02月10日

时隔五个月，比特币价格终于再度突破一万美元

[见闻]· 02月10日

壕！盖茨6亿美元买世界首艘氢动力游艇 还带直升机坪

[见闻]· 02月10日

皮尤:有30%的美国成年人使用约会网站和APP找对象

[见闻]· 02月10日

realme 将于 2 月 24 日发布「真我 X50 Pro 5G」

[见闻]· 02月10日

关闭