皮尤:有30%的美国成年人使用约会网站和APP找对象

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:约会应用在美国的使用率正在上升，但带来的问题也在增加。根据皮尤研究中心(Pew Research Center)最新发布的一份网络约会报告显示，30%的美国成年人曾经使用过约会APP或网站，这一比例高于 2013 年的11%。





报告称，12%的美国成年人表示，他们通过网上约会确定了一段长期的关系包括结婚或者确定恋爱。此外，大多数用户对网上约会总体上持积极态度，但在特定领域也存在着骚扰等方面的问题。

研究发现，37%的在线约会用户表示，在他们表示不感兴趣后，约会网站或应用程序上的一些人仍继续与他们联系;35%的受访人员称，收到了他们没有要求的明确信息或图片，28%的人被称为无礼的名字。9%的人说他们受到身体伤害的威胁。总体而言，女性的这些数字比男性高得多。

事实上，48%使用网上约会的女性表示，在她们拒绝之后，有人会继续联系她们;46%的人收到不想要的清晰图像;33%的人被起无礼的名字;11%的人受到身体伤害的威胁。

尽管网上约会存在诸多问题，但57%的人表示他们的经历是积极的，42%的人表示是消极的。皮尤研究中心发现，人们对在线约会APP和网站如何影响美国人的约会和恋爱关系的看法相当矛盾。例如，一半的美国人认为这些应用程序既没有正面影响，也没有负面影响。（techcrunch）