腾讯取消现场逗利是 改为通过线上发“微视”视频红包

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:据界面新闻报道，今日，腾讯采用“微视”向员工发送了开工利是，腾讯制作了专属的微视视频红包，员工可以通过微信和QQ领取。在红包内容里，腾讯感谢了在春节疫情期间坚守在岗位的团队和员工。

1 月 21 日，腾讯行政发布了《 2020 春节期间行政服务安排》，腾讯行政表示将取消今年初八的现场逗利是活动。在 2017 年的《财富》全球论坛上，马化腾曾表示，腾讯每年春节后都有一个开工的利是，这个习惯坚持了18、 19 年，就是每年春节之后开工的第一天给同事发红包。

昨日，腾讯行政宣布再次延长在家办公时间，腾讯行政称，将原定于 2 月 10 日至 2 月 14 日的在家办公的时间延长一周至 2 月 21 日，暂定 2 月 24 日返回工作场所办公。腾讯行政对此表示，这是基于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势，为确保小伙伴们的健康和安全做出的决定。

今年1月，微视在微信红包里新增“视频红包”。用户在发送红包时，可在微信内点击“红包”—“用微视发视频红包”即可发送微视红包。用户点击发送“视频红包”后，需选择视频模板。“视频红包”最大金额为200。