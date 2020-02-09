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太给力！京东再向25万商家追加1亿元补贴

2020-02-09 14:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:继本月初向 25 万商家补贴亿元后，京东集团日前表示将再向商家追加 1 亿元补贴，帮助广大平台商家用户度过此次疫情。

今年 2 月 2 日，京东面向平台 25 万商家推出包括费用减免、金融和物流支持、技术支持等在内的 11 项补贴措施，总价值达 1 亿元。

京东

不过当下仍处于疫情防控的关键时期，不少商家仍处于空档期，店铺业务的开展也受到了影响。为了帮助在疫情期间帮助商家恢复经营，保障和提升商家的物流能力，同时保障消费者的购物需求和体验。

京东于 2 月 8 日，宣布再追加一亿元，对京东物流入仓商家进行重点补贴。此次补贴措施共有物流费用减免、广告激励、流量支持、活动支持等 4 项，将为入仓商家带来大幅优惠与便利，减轻商家的财务及物流压力。

具体优惠措施方面，京东物流对新签约的商家，提供库存 90 天内流转的免仓租费，优惠期直到今年 5 月底;对此前签约的商家，优惠截止到 4 月底。

此外，对于疫情需求旺盛等重点品类，商品在京东进行广告投放后，京东将返还商家现金消耗的50%;对于其他品类，京东将返还商家现金消耗的30%。

流量支持方面，入仓商家符合京东平台风向标排名率≥20%(店铺星级3. 5 星及以上)、且交易纠纷因子排名率≥20%要求的，其入仓商品将享受搜索自然流量倾斜及精准推荐流量扶持，对比扶持前最高可有20%的流量提升。

活动支持方面，入仓商品将在 2 月- 3 月大促活动会场获得流量倾斜，并在核心频道获得特殊资源流量扶持，如秒杀、直播、领券中心等。

值得一提的是，为了帮助中小企业纾困，全力支持稳就业、保民生工作，日前京东集团及其投资的达达集团(下属京东到家平台和达达快送平台)联合宣布将采取灵活多样的用工形式，面向全社会提供超过 35000 人的就业岗位，通过余缺调剂、岗位共享等创新模式，最大程度的减少疫情在短期内对就业产生的冲击

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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