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京东联合达达将招募超3.5万个岗位 减少疫情就业冲击

2020-02-09 14:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:截至目前，京东集团已经采取了多种措施来应对疫情带来的负面影响。日前，京东再度联合达达将招募超3. 5 万个岗位。

京东官方发布的消息称，目前，受到疫情影响，不少服务性企业和中小微企业暂时停工。为了帮助中小企业纾困，全力支持稳就业、保民生工作。京东集团及其投资的达达集团(下属京东到家平台和达达快送平台)联合宣布将采取灵活多样的用工形式，面向全社会提供超过 35000 人的就业岗位，通过余缺调剂、岗位共享等创新模式，最大程度的减少疫情在短期内对就业产生的冲击。

京东、京东物流


据悉，京东物流将面向全国开放包括仓储员、分拣员、快递员、驾驶员等在内的超过 20000 个一线岗位。目前，已有十余家企业与京东物流开展了多种形式的异业合作，输送了 700 余名员工在京东物流各园区、转运中心、营业部等参与拣货、打包、分拣、配送等工作。

京东.jpg

达达集团旗下达达快送平台将面向全国超过 2400 个县区市招募骑士，首批拟招募 10000 个骑士;京东到家平台将协助零售合作伙伴面向全国超过 30 个城市招募拣货员、打包员等门店岗位，开放岗位超过 5000 个。目前，达达快送平台已与多家全国范围内的人力资源企业及大型连锁餐饮企业展开合作洽谈;由京东到家平台协助招募的企业已有永辉超市、步步高、华冠、奥乐齐、卜蜂莲花、北京华联、丽达、家佳源、家家悦、旺中旺、冠超市、合力超市等。

此外，京东7FRESH也已于 2 月 5 日发布了“人才共享”计划，面向全国招募临时员工，诚邀临时歇业的员工在此期间以短期打工的方式加盟，提供收银、理货、拣货打包、客服等多种岗位选择。目前，大洋世家、花里家、小鹤食堂等多家餐饮企业员工已开始到京东七鲜超市上班，同时收到多家企业热线咨询表示愿意加入。


达达.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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