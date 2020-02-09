OYO酒店创始人：已设立100万元抗疫基金 免除重疫区新签酒店业主60天佣金

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:新型肺炎疫情爆发后，众多企业伸出了援助之手，帮助整个社会度过难关。今天，OYO酒店创始人李泰熙发布公开信表示，已设立一百万人民币的抗疫专项基金，由OYO全球团队和所有全球员工贡献筹备，用于扶持任何一位可能不幸感染的员工及其家庭成员。

公开信中表示，将员工健康放在首位，鼓励所有员工在家远程办公至 2 月 16 日，减少出行，限制工作相关的差旅。为新签约及重签的酒店业主豁免佣金：重疫情区的酒店业主给予 60 天的佣金豁免，其它地区业主免除 30 天的佣金;即日起至 2020 年 2 月 29 日入住的订单均可全额无损退款等。

此外，李泰熙还称，为帮助所有因疫情而受影响的朋友和家庭，我将拿出全部的工资，用来支持他们抗疫。

以下为李泰熙公开信全文：

如每个人所心系着，中国正面临着严峻的疫情，我们所有人都对此牵挂，密切关注，并不断想办法。这里，全球每一位OYOpreneur与你们同在。

疫情无情人有情，它使我们所有的领导层团结在一起，做出以下重要决定，来确保我们中国所有OYOpreneurs的健康和安全：

将员工健康放在首位，鼓励所有员工在家远程办公至 2 月 16 日，减少出行，限制工作相关的差旅;

已设立一百万人民币的抗疫专项基金，由OYO全球团队和所有全球员工贡献筹备，用于扶持任何一位可能不幸感染的员工及其家庭成员;

密切与每一位员工保持联系记录其健康状况，如有任何问题，所有员工可与直属领导和HRBP联系;

我们已经筹备到 6 万只口罩用于提供给每一位员工和其家庭，并会后续从全球补充;

出于对加盟酒店业主、酒店员工和消费者的安全保护，我们支持合理歇业;

我们尽最大努力调动资源，为营业酒店提供合理的保底支持，帮助酒店业主减亏，共渡难关;

为新签约及重签的酒店业主豁免佣金：重疫情区的酒店业主给予 60 天的佣金豁免，其它地区业主免除 30 天的佣金;

品牌建设费用给予延迟，疫情之后再适时收取;

第一时间为上线酒店提供线上防控、卫生培训，让酒店健康运营，让消费者安心住;

严格落实酒店保洁消毒工作，推荐市场最优的一次性床单和各类消毒卫生物料，确保酒店卫生良好;

公共场所工作人员实行测温等健康监测，切实维护酒店客人和酒店员工安全;

发挥我们的技术优势，使得客人能方便快捷地入住、退房和在线支付，并尽可能地减少人与人之间的接触;

即日起至 2020 年 2 月 29 日入住的订单均可全额无损退款，用户可致电客服热线 10101066 完成退改手续;

为帮助所有因疫情而受影响的朋友和家庭，我将拿出全部的工资，用来支持他们抗疫;

OYO全球及中国领导层，和所有OYO全球员工，也将捐献自己工资的一部分用来抗疫。

或许数目有限，更多的诚意在于我们如何回馈中国社会对我们的支持与关爱，我们所做的可能是杯水车薪，但我们知道，这一杯水，在那没有硝烟的疫情一线上，也可以救人。

这是一场我们每个人与病毒之间的战役，中国应对疫情的努力值得感激和尊重，中国付出了巨大的牺牲，中国的快速行动举世瞩目。

我们一起加油，在这场疫情中同舟共济，守望相助，共克时艰。

李泰熙

OYO酒店创始人&首席执行官