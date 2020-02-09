李国庆早晚读书内部信：受疫情影响将迎来第二个风口

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:今日，当当创始人、早晚读书CEO李国庆发布微博称，为了早晚读书员工和他人安全着想，延迟至20日返京，返京后隔离14天在家办公。

此外，李国庆还公布了于 2 月 6 日发布的早晚读书内部信，在信中，李国庆表示，这次疫情中偏线下的餐饮、旅游等行业都受到了冲击，但早晚读书迎来了第二个风口，因为早晚读书天然具备在线、居家的属性，特殊时期培训和读书就是生产力。相信早晚读书将成为流行的读书方式，无论是用户增长还是留存都将迎来爆发。

最后，李国庆还在信中公布了今年早晚读书的工作重点，包括了：制定好Q1 和年度计划并推动落地;加速布局读书与教育相结合;搭建完善的渠道体系，推动地市级包括县级代理人签约：办好 1000 个领读人高度专业的在线读书沙龙等。

以下为内部信全文：

亲爱的早晚读书全体同仁：

尽管这个春节不一般，但还是要给大家拜个晚年。

当下疫情依然处于高发期，居家办公期间依然要注意安全，现在保住身体才能在疫情后喝奶茶吃火锅走上人生巅峰。

湖北疫情及治疗令我们依然很揪心，前两天我发布了驰援湖北省市两级代理商的方案，除了补助场地和人员成本外，还在积极推进捐赠价值近千万的爱心季卡，未来我们还会推出多项举措帮助疫情区的读者在线学

一、疫情经济两手抓

疫情是一时的，而经济发展是社会运行的基础。在疫情中遭受巨大冲击的中小企业更要未雨绸缪，打好中小企业保卫战。时间，抓起了就是黄金，虚度了就是流水;书，看了就是知识，没看就是废纸;理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想，中小企业活下去才是对社会最大的贡献，也是对自我最大的成长。

二、旱晚读书迎来第二个风口

逆境能打败弱者造就强者，非常时期是重塑人们习惯的机会。这次疫情中偏线下的餐饮、旅游等行业都受到了冲击，但另一方面早晚读书迎来了第二个风口，因为早晚读书天然具备在线、居家的属性，特殊时期培训和读书就是生产力。当前各地纷纷推迟开学时间，家长和学生们有更多时间接受学科外素质培养，在特定时期在线服务读者、举办在线读书沙龙是再合适不过的。相信早晚读书将成为流行的读书方式，无论是用户增长还是留存都将迎来爆发。犹记得非典时期，我曾带领当当网获得 50 倍销售额增长，现在我依然有信心能带领你们做到!

知识就是力量，教育就是生产力!打通在线阅读与教育是最具性价比的方式，也是早晚读书的使命。为了填补传统教育的空白，我们推出了亲子、职场、自我成长三大学院，利用互联网技术打造低价高质的商业模式，打破经济发达区与非发达区的认知差异，让三、四、五线城市的读者也能享受到同质量的阅读服旁。大咖名师解读是我们的优势，精读、简读可满足读者对时长的要求，你们做的非常好!

三、居家办公的效力和效益

面对风口，我们如何抓住?努力进入工作状态会发现在家办公更高效。长达三、四个小时的通勤时间多睡会觉不好吗?累了还可以躺会，在公司只能趴在桌子上，对颈椎也不好。可能现在你还躺在床上办公，可能你妈突然走过来从胳肢窝底下给你递了个橘子，可能你在听歌走神，当然如果需要开视频会议一定提前通知大家，给大家留好洗头发的时间。

从组织行为学上看，在家办公确实更高效。非典时期我在当当网就推动高弹性的工作制，个别部门一周可有一天在家办公，编辑部每周也只需来两个半天，但由于组织架构原因难以推动，于是我在创办早晚读书初期便按高弹性工作制实践。其实早在 15 年前宝洁就推行每周在家办公一天， 19 年前的日本也倡导员工随时可以休息，现在希望早晚读书的同仁形成居家办公更高效的范式，井傲好在特殊时期长期居家办公的打算。

四、做正确的事

有了舒适的环境，我们还要把事情做好。制定好Q1 和年度计划并推动落地;加速布局读书与教育相结合;搭建完善的渠道体系，推动地市级包括县级代理人签约：办好 1000 个领读人高度专业的在线读书沙龙。这些都是我们今年工作的重点。

困难越大，荣耀也越大。 17 年前的非典造就了电商，现在就是我们早晚读书的机会。我理解大家在疫情期间担忧、焦虑的心情，但疫情-定会被控制，积累好能力和经验才是对自己以后的人生负责，带动成干上万领读者办好成干上万在线早晚读书沙龙是对读者负责，对社会负责。稳住，我们一定能赢!

保证睡眠，多喝水和好心情是提高免疫力关键，遇到任何问题随时与我联系。我都在线。你们就是我的家人。加油湖北，加油中国!

一个经历过非典的创业者

早晚读书CEO李国庆