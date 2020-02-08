搜狗宣布为防疫前线记者免费配备AI录音笔

站长之家(ChinaZ.com) 2月8日 消息：今天，搜狗公司发布《同舟共济，搜狗致奋战在防疫前线的记者朋友们的一封信》，宣布将为奋战在防疫前线的记者免费配备便携的、具有录音实时转写功能的搜狗AI录音笔。此前搜狗曾捐赠 7000 万现金和医疗物资抗击疫情。

搜狗公司表示，记者和医护人员一样，是奋战在前线的坚强战士，同样需要致敬和支援。因此，搜狗公司决定向防疫前线记者们免费提供搜狗AI录音笔，以帮助他们更加方便快捷的记录现场，提高工作效率。

以下为公开信原文：

同舟共济，搜狗致奋战在防疫前线的记者朋友们的一封信

各位奋战在防疫前线的记者朋友，你们好：

这段时间的疫情，牵动着所有中国人的心。因为新冠肺炎既给成千上万的患者造成了身体上的病痛，也给公众带来了心理上的巨大恐慌。在这场没有硝烟的战争中，医护人员用高超的医术挽救病人，你们用专业的报道，消除公众的心理恐慌，让我们坚定战胜疫情的信念。你们和医护人员一样，是奋战在前线的坚强战士。在此，搜狗公司向所有奋战在防疫前线的记者朋友致敬!

在表达敬意的同时，搜狗更希望尽绵薄之力，与大家同舟共济。对于直接参与抗击疫情的医护人员以及基层医疗机构，我们之前捐赠了 7000 万元现金和医疗物资。而对于广大记者朋友，我们也准备做些力所能及的事情，为前线的记者朋友们帮上点忙。

通过与前线记者沟通，我们得知许多记者朋友们在前线采访时，还在用手机或传统的录音笔进行采访记录，不仅采访时不方便，每天采访后还需要耗费很长时间整理采访素材，影响工作效率。工欲善其事，必先利其器。因此，搜狗公司决定，为奋战在防疫前线的记者朋友免费配备便携的、具有录音实时转写功能的搜狗AI录音笔。让新闻工作者更方便快捷地记录现场。

目前，我们第一批支援物资已经给到部分前线报道记者。其他有需要的媒体机构，请点击链接【申请页面链接：t.cn/A6PgKIV0】进到申请页面进行申请，我们会尽全力支援。

愿所有记者朋友，在忠实记录每一段真实而鲜活声音的同时保护好自己，平安归来。

搜狗公司

2020 年 2 月 8 日