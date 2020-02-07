小米有品回应日本PFE99口罩断货：货源中断无法发货，将退款并补偿30元券

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:针对口罩无法发货的问题，今天中午，小米有品官微发布通告向用户道歉，称部分用户购买的日本PFE99 口罩因为货源中断无法发货。对此，小米有品将予以退款并补偿每位用户一张三方通用 30 元现金券。

同时，小米有品也提供了临时备选方案，官方紧急调集到一批韩国KF94 成人口罩( 5 片/包*2)尽力为这些用户补一点点其他口罩的优先购买权稍解燃眉之急。

小米有品表示：遇到目前这种紧急情况，商家和平台也都很无奈。我们尽全力协同希望做好服务，也再次恳请用户谅解，相信困难只是暂时的，一切都会好起来。

以下是“优先购”操作说明：

1. 前往小米有品app“我的—更多工具—我的资产—优先购”;

2. 一个用户拥有 1 个购买资格，用于购买韩国KF94 成人口罩( 5 片/包*2);

3. 购买资格有效期截止到 2 月 8 日上午 10 点，该货品预计 2 月 8 日起按订单顺序从国内仓发出;

4. 订单有效期为 30 分钟，请下单用户尽快完成支付;

5. 产品详情参见：点此查看

6. 注意：“优先购”资格用户请从优先购入口进入直接购买，产品站无法进行“优先购”购买。