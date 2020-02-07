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见闻

工信部：春节假期期间移动互联网流量消费271.6万TB

2020-02-07 14:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息：今日，工信部公布春节期间电信运营商启动应急响应机制，为疫情防控提供通信保障。在做好春节保障的同时，各电信企业全力投入新型冠状病毒肺炎疫情防控通信保障攻坚战，对各地医疗卫生及疫情防控指挥部等进行重点保障，紧急开通、提速数千条电路，确保完成新建医院的网络建设工作，实现移动通信网络全覆盖和千兆光纤网络覆盖，为医护人员通信办公创造了有利条件;加强疫情高发区的网络运行监控及事件处置;利用大数据做好人员流动监测，为跟踪掌握时情动态提供技术支持。

报道显示，移动数据流量消费稳步增长。春节期间人们积极响应政府疫情防控的号召，线上拜年、云聚会、春节视频分享等活动成为主要娱乐互动方式，拉动移动流量的攀升。春节假期期间，移动互联网流量消费了271. 6 万TB，同比增长36.4%，除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。在疫情预警、交通状况、公共卫生提示及防控知识等各类公益短信拉动下，春节假期全国移动短信发送量219. 6 亿条，同比增长21.3%。

多措并举保证网络安全畅通。各电信企业启动节假日保障机制，对热点地区和交通干线的移动网络进行严密关注。春节期间网络运行平稳，业务感知良好，圆满完成各项保障任务。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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