快手电商推出多项扶持举措 帮助商家降低运营成本

站长之家(ChinaZ.com)2 月 7 日 消息:昨日，快手电商发布了致商家的一封信，宣布推出“商家技术服务费减免”、“专项扶持全国线下门店商家”、“缩短账期”、“闪电购全面开放”、“线上电商培训课堂”等举措。

技术服务费减免方面，快手电商表示，自 2020 年 2 月 9 日 0 时起至 2020 年 12 月 31 日23： 59 止，对所有通过快手商品或指定第三方交易工具完成的订单，商家累计结算金额不超过100， 000 元(含)的部分免收技术服务费(减免后，仅承担1%支付渠道手续费)，在此基础上，加码支援湖北地区商家：至 2020 年 3 月 31 日23： 59 止，免收技术服务费，额度不设上限(减免后，仅承担1%支付渠道手续费)。

缩短账期方面，快手电商称，对满足条件的「快手商品」的商户，将定向邀请开放账期缩短功能。开启后，结算周期将缩短至发货后 7 天(未发生消费纠纷)，帮助商家快速回笼货款，缓解现金流压力。

此外，闪电购方面，自 2020 年 2 月 7 日起，闪电购将大幅下调商家使用门槛。在商户后台中，完成「闪电购」功能的开启流程后即可使用。