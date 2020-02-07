因苹果独立维修店合同太过严苛 部分店铺拒绝签约

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:去年 8 月，苹果公司宣布将允许更多的独立维修店购买官方的iPhone配件和工具，这样维修店就可以进行普通的iPhone维修。而据外媒报道，苹果似乎起草了一份十分严苛的合同，以至于一些维修店拒绝签署该合同。

根据外媒Vice获取的合同副本显示，苹果显然可以随时对维修店进行突击审计和检查，以确保其没有使用假冒的维修零件。如果苹果发现第三方维修店在2%以上的交易中使用了冒牌产品，那么可能要支付一大笔违约金。合同规定，苹果可以对违规维修店在审计期间发生的每笔交易罚款 1000 美元，店铺还必须赔偿苹果的调查费用。

据称，该合同还允许苹果公司在该维修店退出该程序后的五年内进行检查。此外，每次苹果提出要求，维修店都必须提供顾客的姓名、电话号码和家庭住址等信息。

不过，并不是所有的维修店都拒绝签署这份合同。有人表示，他们很欣赏苹果为他们提供了从制造商那里获得零部件的途径，还有一位店主称说，欢迎苹果检查，因为他对自己的产品很有信心。（theverge）