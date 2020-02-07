因车主未付费，特斯拉远程禁用二手Model S的Autopilot功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:据Jalopnik报道，特斯拉已经在出售给客户的一辆二手Model S上远程禁用了驾驶员辅助功能。特斯拉声称，从第三方经销商处购买该车的车主“没有支付”这些功能，因此没有资格使用这些功能。

这些功能是在经销商购买汽车时启用的，并经销商在把汽车卖给车主时还宣传了这些功能。这辆车的车主名叫亚历克(Alec)，他在去年 12 月该经销商手里买下了二手Model S。而第三方经销商则是在一个月前从特斯拉的拍卖会上买下了这辆车，经销商还宣称“增强的自动驾驶”和“完全自动驾驶模式”的功能完整无损。

据报道，在二手车市场上转售时，带有基于硬件的升级(如四轮驱动vs全轮驱动或高级自适应巡航控制)的汽车仍支持这些功能。但由于特斯拉可以远程更新车辆，Model S和其他特斯拉车辆可能会失去关键功能。

然而，经销商并不清楚，特斯拉在出售这款车后，曾独立进行了一项软件“审计”，并在 12 月的一次更新中禁用了这些功能。

亚历克联系特斯拉客户支持团队官方回应表示，

特斯拉最近发现了客户没有付费就错误配置自动驾驶功能的例子。因为，已经进行了调整来纠正这些情况。您的车辆是自动驾驶配置不正确的车辆之一。我们回顾了您的购买历史，遗憾的是，完全自动驾驶并不是您付费购买的功能。我们为引发的麻烦道歉。如果您仍然对这些附加功能感兴趣，我们可以开始购买升级服务的过程。

特斯拉的远程软件更新之前已经引起了焦虑。上述二手车买家的遭遇引发了人们对二手车买家权益的质疑。（theverge）