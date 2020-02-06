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阿里广发英雄帖号召小程序开发者抗疫：最高可获50万元奖励

2020-02-06 17:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息：基于对用户、政府、企事业单位抗疫服务需求的紧缺情况调查，支付宝今日面向社会各界开发者发布“10大疫情期最急需服务开发清单”，号召更多开发者投入进来开发更多服务，解决社会问题。

支付宝小程序

据了解，清单涵盖了口罩预约、疫情上报、社区出入管理、代跑腿、餐饮外卖等疫情防护及便民生活类服务。

为了广泛地聚集开发者的力量、满足用户激增的线上“抗疫”服务需求，支付宝联合阿里云“繁星计划”推出抗疫小程序开发者激励政策，优质小程序开发者和服务商最高可获50万元现金激励。

微信截图_20200206172320.png

据了解，1月27日，支付宝推出“疫情服务直通车”，整合了疫情直播、紧急寻人、谣言粉粹机、权威解读等功能和“问查看吃买办”6大类不出门就可以使用的刚需服务。目前累计已有近3亿人通过“疫情直通车”获取疫情相关服务。

根据激励政策，抗疫类小程序开发者和服务商可获取的服务有：包括支付宝首页在内的亿级中心化流量倾斜，并能同步投放淘宝、天猫精灵、钉钉等阿里系App;享有“1小时急速审核”、“官方1对1技术支持服务”等专属开放支持;3个月免费使用阿里云“繁星计划”提供的云资源和小程序模板产品;免费使用友盟小程序数据统计能力等技术资源，以及语雀等企业服务资源。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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