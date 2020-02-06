憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息：可爱的表情包，熟络地聊家常。看起来像是朋友之间的交谈，其实是消费者与淘宝客服的聊天记录。最近，一些宅在家无聊的人们开始在网上跟淘宝客服唠起了嗑。他们不仅聊自己喜欢的歌手、咨询情感问题。还有人半夜发自拍，有人问和男友吵架了该不该结婚，甚至要求陪他玩斗地主。

有的较皮的顾客还和客服玩起了成语接龙游戏、小谜语、你画我猜等游戏。还有暖心一线医生在线分享关于新型冠状病毒防控小tips。

客服与顾客在各种“梗”之间你来我往，充满了双箭头的温暖。其中大部分顾客还都是来自武汉地区。临危不乱、勇敢抗疫、笑对生活，这是武汉市民的勇敢和智慧。

商家表示：“最近，找客服聊天的消费者，同比往年增长了400%到500%。客服和消费者聊天，充满了理解、信任和关心。让我们感受到自己的努力是值得的。我们不是单独在战斗，其实中间也会受到很多用户的关怀。不少用户还会主动关心我们，让我们自己也保护好自己，我们感到特别暖心。”

除了客服，网友还找淘宝主播聊天打发无聊的时间。人无聊起来，真的什么事都做得出来~