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见闻

自动驾驶飞行出租车Cora将在新西兰进行了试乘测试

2020-02-06 16:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:多年来，各公司一直表示，飞行出租车已列入议程。现在看起来他们终于可以起飞了。波音(Boeing)与Kitty Hawk的合资企业Wisk与新西兰政府签署了一份谅解备忘录，开始对其电动自动驾驶飞行汽车Cora进行试乘测试。测试将在该国的坎特伯雷地区进行，尽管还不清楚试乘测试的具体时间。

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据介绍，Kitty Hawk成立于 2016 年，是一家秘密的飞行汽车公司，得到了谷歌联合创始人拉里·佩奇的资金支持。目前，该公研发出了两座的自动驾驶飞行汽车Cora。

2018 年，Kitty Hawk宣布将与新西兰航空(Air New Zealand)合作推出全球首个自动驾驶空中出租车服务，但由于没有主要的制造合作伙伴，它转而求助于波音。Kitty Hawk的目标是开发一种飞行出租车服务，可以通过应用程序调用，并由自动驾驶系统和远程飞行员的来控制飞行。

接下来，如果Wisk试验如期进行并取得成功，那么自动驾驶飞行出租车也将成为现实。（engadget

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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