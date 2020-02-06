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青桔单车：为医护人员提供电单车免费服务

2020-02-06 14:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息：今日，青桔单车发文称， 2 月 6 日起，将提供 500 辆电单车，为武汉市金银潭等医院的医护人员定向提供电单车免费服务。青桔将对所有单车和电单车及时进行消毒。

据悉，截至目前，青桔单车已与 82 个城市的医院、部门或机构联系，为超过 5 万名防疫一线工作者提供免费出行服务。

2 月 2 日，美团单车发起“无差别消毒”倡议，将对所有共享街头单车进行不分品牌，不分颜色进行消毒。

青桔单车1

以下为青桔单车公告全文：

为进一步协助疫情防控工作，自 2 月 6 日起，青桔首批提供 500 辆电单车，为武汉市金银潭等医院的医护人员定向提供电单车免费服务。

1 月 31 日起，青桔单车及电单车为全国防疫一线的工作者(医护人员、街道社区一线工作人员、公安等)提供免费骑行服务。截至目前，已与 82 个城市的医院、部门或机构联系，为超过 5 万名防疫一线工作者提供免费出行服务。还未覆盖的医院和机构，可以通过线上入口 https：//z.didi.cn/6n7htS 或 邮箱DCkefu@didiglobal.com登记申请。

为了让大家安心、方便的骑行，青桔将全力以赴对所有单车和电单车及时进行消毒。同时，青桔在运维App和用户App发布了防疫指南。

在此我们感谢运维师傅们在一线的付出，在为师傅们提供防疫物资的同时，我们也提醒师傅需定时上报体温，及时洗手消毒，以保障自身的健康安全。

我们也呼吁广大用户能共同支持防疫工作，把有限的资源留给最需要的人，在必须出行时一定要做好个人防护工作，一起加油，共克时艰。

青桔

2020 年 2 月 6 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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