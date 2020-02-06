“扫一扫”分享到微信

见闻

美国FBI仍无法解锁去年佛罗里达枪杀案抢手使用的iPhone

2020-02-06 14:21 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:据外媒报道，美国联邦调查局(FBI)官员至今仍未能解锁一部受密码保护的iPhone手机。调查人员认为，手机的所有者是去年 12 月参与佛罗里达州一个海军航空站制造大规模枪击案的凶手Mohammed Saeed Alshamrani。

iPhone11Pro，苹果

据彭博社报道，FBI局长Christopher Wray日前在众议院司法委员会听证会上披露了这一消息。报告称，FBI目前正在与苹果公司接触，希望能从他们那里得到更好的帮助，从而获取手机内容。

上个月，FBI在给苹果公司首席律师Katherine Adams的一封信中要求苹果公司协助解锁iPhone。

美国总统特朗普和美国司法部长William Barr呼吁苹果公司协助FBI访问iPhone上的数据，但该公司此前表示，它已向调查人员提供其掌握的所有数据，并表示将继续用公司现有的数据提供支持。

在随后的声明中，苹果公司表示，尽管它得知海军航空站发生悲惨的恐怖袭击感到非常震惊，但在iOS系统中开一个后门将威胁美国的国家安全。

苹果表示，对于好人而言可以合法地利用后门，但威胁国家安全和客户数据安全的人同样也可以利用后门。如今，执法部门比以往任何时候都可以获得更多的数据，因此苹果认为加密对于保护我们的国家和用户数据至关重要。（macrumors

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

阿里 口罩 天猫

河北企业售假劣口罩被罚180万 阿里回应：对违规卖家零容忍

· 阿里 口罩 天猫
AppleWatch 苹果手表 瑞士手表 外闻

厉害！2019年Apple Watch出货量超过了整个瑞士手表行业

· AppleWatch 苹果手表 瑞士手表
支付宝 芝麻分 花呗

支付宝芝麻分暂停调整 花呗暂时不用还了？

· 支付宝 芝麻分 花呗
HTC 宏达电 VR

HTC 中国官方社区发布公告：将于明日起正式关闭

· HTC 宏达电 VR
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
查看更多
﻿

编辑推荐

研究人员发现可通过跟踪电脑显示器的亮度“窃取”数据

[见闻]· 02月06日

华为就12项专利向美运营商Verizon提起侵权诉讼

[见闻]· 02月06日

腾讯免费送新冠肺炎保险 确诊后最高可领10万元

[见闻]· 02月06日

淘宝APP推出“买药不出门”服务 将通过物流配送药物

[见闻]· 02月06日

河北企业售假劣口罩被罚180万 阿里：对违规卖家零容忍

[见闻]· 02月06日

美国FBI仍无法解锁去年一枪杀案抢手使用的iPhone

[见闻]· 02月06日

直营店99元包邮 小米官方门店：无接触配送+7*12小时服务

[数码]· 02月06日

有内味儿了，东北话做编程语言，好使、招人稀罕

[经验]· 02月06日

关闭