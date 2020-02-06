美国FBI仍无法解锁去年佛罗里达枪杀案抢手使用的iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:据外媒报道，美国联邦调查局(FBI)官员至今仍未能解锁一部受密码保护的iPhone手机。调查人员认为，手机的所有者是去年 12 月参与佛罗里达州一个海军航空站制造大规模枪击案的凶手Mohammed Saeed Alshamrani。

据彭博社报道，FBI局长Christopher Wray日前在众议院司法委员会听证会上披露了这一消息。报告称，FBI目前正在与苹果公司接触，希望能从他们那里得到更好的帮助，从而获取手机内容。

上个月，FBI在给苹果公司首席律师Katherine Adams的一封信中要求苹果公司协助解锁iPhone。

美国总统特朗普和美国司法部长William Barr呼吁苹果公司协助FBI访问iPhone上的数据，但该公司此前表示，它已向调查人员提供其掌握的所有数据，并表示将继续用公司现有的数据提供支持。

在随后的声明中，苹果公司表示，尽管它得知海军航空站发生悲惨的恐怖袭击感到非常震惊，但在iOS系统中开一个后门将威胁美国的国家安全。

苹果表示，对于好人而言可以合法地利用后门，但威胁国家安全和客户数据安全的人同样也可以利用后门。如今，执法部门比以往任何时候都可以获得更多的数据，因此苹果认为加密对于保护我们的国家和用户数据至关重要。（macrumors）