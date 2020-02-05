小程序服务商如何在家拓展商户？「支付宝拍档」正式上线

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:受新冠疫情影响，不少企业员工都开启了在家办公的状态，但对经常需要出门拓展业务的小程序服务商而言，却有点儿麻烦，对此，支付宝支了新招。今日(2月5日)，支付宝上线「支付宝拍档」小程序，以满足服务商在移动端开展服务商入驻、经营数据查询、员工管理、商户拓展、官方活动报名等工作。

企业通过支付宝首页搜索”支付宝拍档“，即可直接进入这款小程序，签约入驻成为支付宝小程序服务商后，即可通过小程序生成邀请码，线上拓展商户。对于已成为支付宝小程序服务商的企业，该小程序支持查看支付经营、蜻蜓IoT等经营数据及员工管理。不仅如此，服务商还能在小程序里查看小程序政策，以及报名相关会议。

“以前在日常业务往来时，最大问题是线上线下比较割裂。拓展商户、分配员工权限在线下执行，而获得的数据、信息又需要回到PC端进行上传，比较麻烦”，某小程序服务商表示，他对线上拓客兴趣颇高，“在现在疫情环境下，商家大部分业务都要从线下搬到线上，线下商家对于小程序业务诉求还是急切的，这也是我们新的机会点”。在他看来，此时恰好是商家有需求，服务商能施展拳脚的时候。

这一工具的推出，满足服务商线上“营业”的同时，也给了原本主营线下的商家，有了更多了解线上、线下结合营销的机会。