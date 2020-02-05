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LG集团助力中国战“疫” 捐赠300万元现金、120万个口罩等

2020-02-05 16:27 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:今天，乐金电子(中国)官方微博@LG智慧生活宣布，LG集团旗下多家子公司决定助力中国战“疫”，向中国捐款及援助物资。

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据了解，LG集团目前正进行紧急救援物品支援程序，确认捐赠 120 万个专业防护口罩、 1 万套防护服和 6000 平方米医院专用地板等救援物资，并计划于 2 月初将这些物品转交至中国湖北省武汉市等疫区。与此同时，LG还将计划通过中国红十字会捐款 300 万元现金。

据悉，此次支援中国的LG集团的旗下子公司均是在中国市场多年的公司，包括LG 电子、LG化学、LG生活健康、LG Display等子公司，同时，上述LG集团旗下子公司在中国各地投资建设的工厂也将参与。

值得一提的是，日前LG电子公司宣布由于新型冠状病毒的疫情影响，该公司将退出即将在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC)。该公司发言人表示，考虑到员工和公众的安全，LG决定退出今年的2020MWC。在这之前，中心通讯已经宣布退出参展今年的MWC大会。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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