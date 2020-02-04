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见闻

苹果扩大全球平板市场领先地位，10.2英寸iPad立功

2020-02-04 16:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息:根据研究公司IDC的最新统计数据显示，苹果在 2019 年第四季度扩大了其在全球平板电脑市场的领先地位，而这主要归功于新的10. 2 英寸iPad的强劲需求，该公司占据了36.5%的市场份额。

苹果

IDC估计，在截至去年 12 月的三个月里，苹果公司最新推出的10. 2 英寸版本占了 1590 万台iPad总出货量的65%，这款平板电脑去年 9 月份作为iPad Pro入门版的替代品发布的。

 在重要的假日季中，苹果保持了其在平板电脑市场的主导地位，市场份额为36.5%，较 2018 年同期的 1290 万台的出货量增长了22.7%。全年指标显示出类似的结果，苹果在 4990 万台iPad的出货量中占据了34.6%的市场份额，市场份额比 2018 年的 4330 万台出货量增长了15.2%。

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据悉，平板电脑出货量在 2019 年第四季度下降了79.3%，创下历史新低，而全年平板电脑出货量同比下降了1.5%。

三星在第四季度落后于苹果，出货量为 700 万台，市场份额为16.1%，比 2018 年同期的 760 万台下降7.4%，市场份额为17.3%。这家韩国科技巨头在 2019 年全年的平板电脑出货量为 2170 万台，比 2018 年下降7.2%。

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华为和亚马逊分别以 400 万台和 330 万台的出货量排名第三和第四。华为较 2018 年同期相比下降2.8%，但亚马逊同期却大幅下降了29%。

联想以 250 万台的出货量位居前五名，在第四季度市场份额为5.8%，同比增长8.3%。全年出货量从 880 万下降了4.3%至 850 万，与行业趋势保持一致。

苹果预计将在 2020 年上半年发布新版iPad Pro，有传言称该版本将引入全新的后置3D传感器，以支持增强现实应用。（appleinsider

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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