高德地图发布测温排队提示 缓解交通拥堵现象

站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息：近日，各地逐渐开启春运返程。由于目前还处于疫情防控关键时期，因此，为了执行疫情防控任务及保证交通畅通，各路段均设立了交通检查点，对过往车辆进行停车检查及测温等工作。

为了缓解交通拥堵情况，高德地图发布了测温排队提示，为公众出行提供参考。高德地图大数据显示，受疫情影响，全国高速自正月初一开始，至正月初八出现大幅下降现象。同期全国高速公路往年的拥堵现象大幅缓解。

在测温点方面，初一到初七时期，北京多数测温点拥堵情况较少，超七成测温点处于畅通状态。其中，最拥堵的高速测温点是大广高速司马台检查站测温点，初一到初七平均拥堵延时指数7.78。其次是京港澳高速琉璃河检查站、京藏高速康庄检查站、京沪高速应寺检查站、京昆高速韩村河服务区。

而上海方面，初一到初七，通过高德地图数据监测到的上海 5 个进沪点，有 4 个处于严重拥堵。其中沪陕高速崇启大桥最拥堵，拥堵延时指数最高达8.46。其次是沈海高速宝钱路桥、沪昆高速枫泾服务区、沪常高速香花桥和亭枫高速双庙支路桥。

此外，高德地图大数据监测广东测温点发现，赣州、永州、郴州方向的测温点多数处于严重拥堵状态，其中大广高速连平服务区附近的测温点拥堵程度最高，达9.65。其次是许广高速油田分离式立交东、京港澳高速粤北停车区、二广高速丰阳服务区和龙河高速和平服务区。