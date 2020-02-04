卢伟冰谈小米 100W 快充技术：已经到了可成熟量产的前期

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 4 日消息：在去年 3 月份，小米首次公布了自家的 Super Charge Turbo 闪充技术，林斌表示小米已经实现 100W 快充，17 分钟充满 4000mAh 电池。

今天小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰简单介绍了小米 100W 快充技术的情况。卢伟冰称 100W 快充技术到了可成熟量产的前期，未来可期。但 5G 手机的功耗整体来说比 4G 大很多，尤其在 5G 网络全覆盖的场景下，电量消耗很快。快充和电池容量矛盾与平衡是大家考量的重点。

卢伟冰表示，快充技术需要考虑 5 个方面的技术困难：