“扫一扫”分享到微信

见闻

卢伟冰谈小米 100W 快充技术：已经到了可成熟量产的前期

2020-02-04 16:21 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 4 日消息：在去年 3 月份，小米首次公布了自家的 Super Charge Turbo 闪充技术，林斌表示小米已经实现 100W 快充，17 分钟充满 4000mAh 电池。

微信截图_20200204161624.png

今天小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰简单介绍了小米 100W 快充技术的情况。卢伟冰称 100W 快充技术到了可成熟量产的前期，未来可期。但 5G 手机的功耗整体来说比 4G 大很多，尤其在 5G 网络全覆盖的场景下，电量消耗很快。快充和电池容量矛盾与平衡是大家考量的重点。

卢伟冰表示，快充技术需要考虑 5 个方面的技术困难：

1.电池容量的损耗：充电速度越快，电池容量损耗越大。初步估算，100W快充的电池容量比30W PD快充大约损失20%容量，简单说就是5000Mah变为4000Mah;

2.技术实现（技术架构）：超高压充电方案；

3.性能的发挥：如何让100W充电不仅仅是技术上可触达，而要做到充电时间长和可持续；

4.全性：需要对主板/电池/充电器等做多重保护

5.覆盖多充电场景：考虑有线充电+无线充电场景，以及充电器兼容。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

阿里 阿里推迟开工 马云

阿里回应“推迟开工”：随时关注疫情发展

· 阿里 阿里推迟开工 马云
苹果 苹果开发者 苹果政策 外闻

苹果开发者会员费用豁免计划新增支持8个国家

· 苹果 苹果开发者 苹果政策
雷军 小米 湖北

小米集团创始人雷军个人累计向家乡湖北捐款 1270 万元

· 雷军 小米 湖北
顺丰快递 王卫 武汉疫情

顺丰王卫为抗疫发声：在最困难的时候为社会贡献力量

· 顺丰快递 王卫 武汉疫情
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
查看更多
﻿

编辑推荐

盘前再涨特斯拉股价突破800美元 市值超大众宝马之和

[外闻]· 02月04日

相互宝：受疫情影响暂停部分地区线下调查

[动态]· 02月04日

王思聪解除限制后：旗下3家企业超7200万股权解除冻结

[见闻]· 02月04日

Alphabet发布Q4财报 YouTube全年营收151.49亿美元

[数说]· 02月04日

苹果称霸全球平板市场领先地位，10.2英寸iPad立功

[见闻]· 02月04日

高德地图发布测温排队提示 缓解交通拥堵现象

[见闻]· 02月04日

阿里：15家违规口罩店铺被永久清退 拦截问题口罩57万件

[见闻]· 02月04日

盒马回应接收停业餐企员工上岗：还有超30家餐企正接洽中

[见闻]· 02月04日

关闭