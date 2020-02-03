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蓝色起源称将用空军场地测试月球着陆器引擎

2020-02-03 16:54 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:据外媒报道，日前，贝索斯拥有的蓝色起源公司宣布，将在美国空军研究实验室的一个测试地点对Blue Moon月球着陆器的发动机进行测试。

贝斯索，亚马逊

去年 12 月 11 日，美国空军研究实验室和蓝色起源公司签署了一项为期 15 年的合作研发协议，内容是在位于加利福尼亚州爱德华兹空军基地的美国空军研究实验室测试蓝色起源的BE- 7 发动机，该用于蓝色起源的Blue Moon着陆器。不过，双方并未披露这份协议的财务条款。

去年，蓝色起源公司表示，它将与多家公司合作为NASA宇航员月球着陆系统项目提供该着陆器的一个版本进行竞标。NASA宇航员月球着陆计划是一个政府和商业公司合作的项目，旨在开发用于运送宇航员往返月球表面的着陆器。

去年 12 月份，蓝色起源(Blue Origin)成功发射了新谢泼德号火箭(New Shepard)，这也是新谢泼德火箭第六次进入太空。这也是蓝色起源第九次在新谢泼德号进行商业有效载荷的发射任务，发射携带的实验有效载荷将用于研究，包括用于学生研究的材料。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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