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飞猪退改保障延长至2月29日 1月31日前预订的酒店可免费退订

2020-02-03 11:16 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息：为抗击新型冠状病毒，减少消费者损失，飞猪携手平台商家再次升级服务保障：平台订单退改保障延长至 2 月 29 日， 1 月 31 日前预订的酒店订单(无论国内国外)全部可免费退订。

此前，飞猪发布的“旅行订单退改保障政策”仅面向被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场(港口)隔离劝返的用户及奋战一线的医护人员。

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最新政策公告及自助退订方式如下：

一、酒店

所有 1 月 31 日(含)及之前预订、且出行时间为 1 月 23 日至 2 月 29 日的飞猪平台酒店订单，无论国内国外，一律提供免费退订的保障。

二、度假产品

1、所有 1 月 23 日(含)及之前预订、且出行时间为 1 月 23 日至 2 月 8 日的飞猪平台订单，包括跟团游、自由行、门票、用车、玩乐、邮轮、通讯，无论国内国外，一律提供免费退订保障。

2、所有 1 月 23 日(含)及之前预订、且出行时间为 2 月 9 日至 2 月 29 日飞猪平台国内游(含港澳台地区)订单，包括跟团游、自由行、门票、用车、玩乐，一律提供免费退订保障。

3、所有 1 月 23 日(含)及之前预订、且出行时间为 2 月 9 日至 2 月 29 日飞猪平台国外游订单，包括跟团游、自由行、门票、用车、玩乐、邮轮、通讯，依照资源方政策，飞猪将尽力沟通帮助用户减少退订损失。

三、特殊保障人群

所有特殊保障人群的保障时段，延长到 2 月 29 日。确诊或疑似新型冠状病毒肺炎用户、密切接触者同行人的飞猪预订订单，均可免费取消;所有奋战一线的工作人员，包括医务工作者、公安边防人员、公务员、媒体工作者，如因疫情工作需要无法休假出行，提供身份证明等材料，在飞猪预订的所有产品均可免费取消。

四、机票

所有 2020 年 1 月 28 日 0 时前已购买且乘机日期在此时限之后的境内航司机票订单，如在航班起飞前提出退票申请，可免费退订，并且有 14 家境内航司支持退票手续费补退， 52 家境外航司支持一定条件下免费退订。具体操作参见飞猪境内外航司退订新保障

五、火车票、汽车票

火车票、汽车票参照 12306 及公路客运部门发布的特殊退订政策执行，符合政策订单免费退订。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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