李彦宏发布百度全员信 呼吁员工为国家经济做贡献

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:今天百度创始人李彦宏发布了“ 2020 开工信”。在致全体员工的内部信中，李彦宏呼吁百度“无论是高管还是基层员工，都要迅速的重新专注投入到工作中来”，“为国家的经济建设贡献更大的力量”。

李彦宏表示，百度在对抗疫情的战斗中肩负起了 “信息与知识入口的责任”，未来还将依托所设立的 3 亿元专项基金，结合技术创新“支持抗击疫情的新药筛选和研发”，并“从根本上去解决社会公共卫生安全意识缺失的问题”。

此外，李彦宏还特别感谢了所有放弃春节假期、投入战“疫”的百度员工，他强调“任何情况下，每一个同学的健康和安全，都是排在公司第一位的!”

以下是李彦宏内部信全文：

亲爱的百度同学们，

今天是一个非常特别的开工日，为了抗击疫情，很多同学从年前开始根本就没停过工。此刻，无论你是在工作地，还是在疫情较为严重的地区和家乡人民一起坚守……我最想对你们说：任何情况下，每一个同学的健康和安全，都是排在公司第一位的!大家一定要做好防护措施，确保自己和家人平安!

让我感到骄傲的是，在百度，无论什么时候，无论情况有多难，总有那么一群最有勇气担当的同学，在关键时刻挺身而出。过去十多天里，有的同学改签了机票火车票，最后在项目组里过了年;有的同学连年夜饭都是抱着电脑吃的……我要特别感谢这些百度同学的艰苦努力和辛勤的付出!也要感谢百度家人们的支持理解，向你们致以最由衷的敬意!

春节期间，百度公司有上千名同学忘我地投入到对抗新型冠状病毒感染的肺炎疫情的战斗。是因为责任，是因为担当。

百度搜索是大家获取信息和知识的主要途径，过去十多天，百度App不间断运营新型冠状病毒感染的肺炎相关权威资讯，平均每天有超过 10 亿人次通过百度搜索了解疫情。百度搜索大数据报告，成为反映疫情趋势的“风向标”，被大量权威媒体引用，被很多政府机构作为决策的参考。

百科医典在最短时间内沟通武汉前线专家，经过 20 多轮修改上线了“新型冠状病毒感染的肺炎”百科医典词条，这是全网最早发出的面向用户的新型肺炎权威解读;我们的“在线问医生”服务免费通道，让 10 万医师为网友在线答疑，帮助降低实体医院运转负荷。我们的“小度在家智能屏”让驰援武汉的医护人员随时与亲情连接、没有后顾之忧。

百度地图几乎每天迭代一个版本， 24 小时不间断地开发、测试、上线。百度地图迁徙大数据成为用户、媒体、公众热切关注的焦点，同时也为政府和研究机构提供了疫情防控的关键数据支持……

我们的AI算法使新冠病毒RNA分析时间从 55 分钟缩短到 27 秒;我们的智能外呼平台用语音机器人代替人工，可以帮助政府机构、基层社区快速完成居民排查和通知;我们的AI多人体温快速检测解决方案在北京清河火车站落地使用，让人们可以无感通行，大幅度提升了效率，有效降低火车站、地铁等公共场所工作人员被传染的风险……

公司成立了 3 亿元的专项基金，要结合我们的人工智能、大数据能力，支持抗击疫情的新药筛选和研发，还要从根本上去解决社会公共卫生安全意识缺失的问题。近十几年全球数次大疫情的爆发，几乎都与滥杀滥吃野生动物有关。我们要肩负起信息与知识入口的责任，加强公共卫生安全的宣传，降低新型病毒产生和危害人类健康的风险。我们任重道远，但责无旁贷!

让信息更加及时、透明并缓解焦虑;让技术和大数据的能力在社会公共事件中更好的发挥作用，这正是百度作为互联网信息和服务平台的重要职责。很多用户为百度在抗击疫情中的努力点赞，“做有温度的公司，做敢担当的百度”——这样的话，在我心中，比PV，比DAU更重千钧。

接下来，如何面对突发疫情对产业经济的冲击和影响，将同样考验每一家企业和每一位员工的责任和担当。我们看到，国家有关部门正在陆续出台相关政策，促进社会生产、消费、流通、投资、就业等各个方面都尽快恢复到正常轨道。此时此刻，舍我其谁?!

百度是一家平台型企业，我们的生态链中有近百万家中小企业，数百万的开发者和合作伙伴，我们一定要以最大的责任心和同理心，发挥创造力去帮助他们解决问题，驱动整个生态链重新焕发生机。我希望所有百度同学，无论是在抗击疫情的一线，还是在技术研发、产品运营、市场销售线;无论是高管还是基层员工，都要迅速的重新专注投入到工作中来，我们要苦练内功，当新的需求爆发的时候，谁更有准备，更有能力，谁就能获得更好的发展，谁就能为国家的经济建设贡献更大的力量!

疫情过后，经济增长会面临更大的压力。整个社会会重新审视技术的价值和企业的社会责任感，我们作为技术公司更感受到了技术创新的紧迫性和使命感。我们相信，大数据、人工智能不仅仅在应对突发公共事件，公共安全治理、提升城市运行效率，医疗技术攻坚等关键领域大有可为，在更广阔的产业领域，在帮助各行各业智能化升级方面，人工智能更将发挥核心引擎的作用。各行各业智能化水平的提高，又将提高社会应对各种公共安全和健康挑战的能力、提高经济和社会发展质量。

艰难困苦，玉汝于成。我们的国家之所以伟大，就在于经历了世所罕见的艰难而不断取得成功和辉煌。 20 岁的百度也曾经历风风雨雨，未来也将以饱满的精神面貌迎接更多挑战。在国家抗击疫情的特殊时刻，每个人都要在各自的岗位上尽职尽责，分秒必争，砥砺前行，为国家解难，为民族排忧!我愿意和全体百度同学一起，在“用科技让复杂的世界更简单”的使命驱动下，发挥出顶尖高科技公司的力量，带头做出我们的贡献!

Robin