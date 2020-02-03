58同城宣布六大帮扶措施 包括开通免费视频面试功能等

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息：今日，针对疫情， 58 同城宣布推出六大帮扶措施。其中包括了：全流量帮防疫物资企业极速招聘、开通免费视频面试功能、 58 同城、安居客上线临感VR、视频、直播看房功能，在线签合同免费开放等。

1 月 30 日， 58 同城宣布通过 58 公益基金会捐赠价值百万元以上的医疗物资驰援武汉，同时， 58 同城还针对全国疫情形势和需求出台多项措施，如组建爱心车队，进行疫情防护宣传等。

以下为58同城六大帮扶措施具体内容：

1、 上线防疫物资企业急招专场，全流量帮相关企业极速招聘

针对全国性的口罩等防疫物资紧缺， 58 同城将于 2 月 6 日在 58 同城网站、App开设线上“防疫物资企业急招专场”，助力相关物资生产企业快速招人。

2、所有中小企业可免费发布招聘信息，并开通免费视频面试功能

58 同城通过招聘信息免费发布、延长会员资格等扶持企业发展。同时， 58 同城、招才猫免费提供一定数量的IM及视频面试服务，帮求职者与企业实时线上沟通。

3、 58 同城、安居客1. 8 亿元专项扶植政策、房产经纪大学免费千门课程

58 同城、安居客将面向全国房产经纪从业者推出总价值1. 8 亿元专项扶植政策。并对房产经纪从业者免费开放 58 安居客房产经纪大学千门课程。

4、 58 同城、安居客上线临感VR、视频、直播看房功能，在线签合同免费开放

58 同城、安居客基于临感VR、视频、直播看房、VR售楼处等服务，帮助用户足不出户安全选房。并通过在线签合同功能，助力全程零接触满足租房需求。

5、 58 同城本地服务为湖北商家员工投保保额 30 万元保险，到家精选佣金全免

58 同城为所有湖北本地服务会员商家投保 3 个月保险保障，针对符合条件的员工在工作期间因感染新型冠状病毒肺炎或意外事故造成身故或伤残情况，保险公司将予以最高 30 万元的保险赔偿金。同时， 58 同城到家精选业务对全国商家实行全免佣金一个月，对武汉市商家全免两个月。

6、 58 同城将扛住压力逆市加大市场投入，加强技术投入，让客户感受到更好的连接效果

2020 年， 58 同城将扛住市场压力，逆市持续加大广告和市场营销投入，不断进行技术投入和创新，完善各种工具系统、人工智能、服务培训，让客户感受到更好的连接效果，为千万级商家企业赋能。市场艰难时，希望通过 58 同城的努力，让选择与我们合作的客户活下去、企业效率得到显著提升，能更好地发展。

同时， 58 同城将更多担负起企业社会责任，通过社会公益更好地为企业和用户服务。 58 同城希望通过绵薄之力帮助广大商户企业渡过难关，同时，呼吁广大社会各方共同扶持企业发展，在疫情有效控制的基础上，加快恢复产能，共同打赢疫情防控阻击战。