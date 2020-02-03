“扫一扫”分享到微信

见闻

58同城宣布六大帮扶措施 包括开通免费视频面试功能等

2020-02-03 10:32 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息：今日，针对疫情， 58 同城宣布推出六大帮扶措施。其中包括了：全流量帮防疫物资企业极速招聘、开通免费视频面试功能、 58 同城、安居客上线临感VR、视频、直播看房功能，在线签合同免费开放等。

1 月 30 日， 58 同城宣布通过 58 公益基金会捐赠价值百万元以上的医疗物资驰援武汉，同时， 58 同城还针对全国疫情形势和需求出台多项措施，如组建爱心车队，进行疫情防护宣传等。

11.jpg

以下为58同城六大帮扶措施具体内容：

1、 上线防疫物资企业急招专场，全流量帮相关企业极速招聘

针对全国性的口罩等防疫物资紧缺， 58 同城将于 2 月 6 日在 58 同城网站、App开设线上“防疫物资企业急招专场”，助力相关物资生产企业快速招人。

2、所有中小企业可免费发布招聘信息，并开通免费视频面试功能

58 同城通过招聘信息免费发布、延长会员资格等扶持企业发展。同时， 58 同城、招才猫免费提供一定数量的IM及视频面试服务，帮求职者与企业实时线上沟通。

3、 58 同城、安居客1. 8 亿元专项扶植政策、房产经纪大学免费千门课程

58 同城、安居客将面向全国房产经纪从业者推出总价值1. 8 亿元专项扶植政策。并对房产经纪从业者免费开放 58 安居客房产经纪大学千门课程。

4、 58 同城、安居客上线临感VR、视频、直播看房功能，在线签合同免费开放

58 同城、安居客基于临感VR、视频、直播看房、VR售楼处等服务，帮助用户足不出户安全选房。并通过在线签合同功能，助力全程零接触满足租房需求。

5、 58 同城本地服务为湖北商家员工投保保额 30 万元保险，到家精选佣金全免

58 同城为所有湖北本地服务会员商家投保 3 个月保险保障，针对符合条件的员工在工作期间因感染新型冠状病毒肺炎或意外事故造成身故或伤残情况，保险公司将予以最高 30 万元的保险赔偿金。同时， 58 同城到家精选业务对全国商家实行全免佣金一个月，对武汉市商家全免两个月。

6、 58 同城将扛住压力逆市加大市场投入，加强技术投入，让客户感受到更好的连接效果

2020 年， 58 同城将扛住市场压力，逆市持续加大广告和市场营销投入，不断进行技术投入和创新，完善各种工具系统、人工智能、服务培训，让客户感受到更好的连接效果，为千万级商家企业赋能。市场艰难时，希望通过 58 同城的努力，让选择与我们合作的客户活下去、企业效率得到显著提升，能更好地发展。

同时， 58 同城将更多担负起企业社会责任，通过社会公益更好地为企业和用户服务。 58 同城希望通过绵薄之力帮助广大商户企业渡过难关，同时，呼吁广大社会各方共同扶持企业发展，在疫情有效控制的基础上，加快恢复产能，共同打赢疫情防控阻击战。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

三星 GalaxyZFlip 三星折叠手机 外闻

疑似三星下一代折叠手机Galaxy Z Flip真机上手视频曝光

· 三星 GalaxyZFlip 三星折叠手机
京东 补贴 疫情

京东推出11项补贴政策 为25万商家提供最高30万元保险保障金

· 京东 补贴 疫情
口罩 淘宝 电商

男子网售93万片伪劣口罩被抓 涉案金额超146万

· 口罩 淘宝 电商
新型冠状病毒 Twitter Twitter管理 外闻

因发布虚假新型冠状病毒信息，Twitter封杀金融网站Zero Hedge

· 新型冠状病毒 Twitter Twitter管理
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
查看更多
﻿

编辑推荐

美国一男子因拨打6000个骚扰电话 或面临1300万美元罚款

[见闻]· 02月03日

大妈打牌被无人机喊话：上一秒无动于衷，下一秒无影无踪

[趣咖]· 02月03日

Uber暂停240个墨西哥用户账号 防止新型冠状病毒传播

[见闻]· 02月03日

飞猪、同程艺龙等宣布免费取消保障时间延长至2月29日

[见闻]· 02月03日

马斯克：特斯拉AI/Autopilot团队将在我家办编程马拉松派对

[外闻]· 02月03日

LG在首尔一家餐厅部署机器人服务员 一次可送四个菜

[见闻]· 02月03日

李彦宏发布百度全员信 呼吁员工为国家经济做贡献

[见闻]· 02月03日

58同城宣布六大帮扶措施 包括开通免费视频面试功能等

[见闻]· 02月03日

关闭