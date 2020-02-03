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见闻

疑似三星下一代折叠手机Galaxy Z Flip真机上手视频曝光

2020-02-03 10:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:三星下一款折叠屏手机可能会在本月发布，日前网上似乎泄露了该设备的首个上手视频。theverge报道，Ben Geskin在推特上曝光了一个据称是三星Galaxy Z Flip折叠屏手机真机视频，目前尚不清楚视频的具体来源。

不过，除了此前已经泄露的信息，大家并不能从视频中看到更多关于Galaxy Z Flip的其它信息。，比如仍无法判断这款手机是否使用了三星新型“超薄玻璃”。

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根据此前曝光的信息，三星Galaxy Z Flip采用了上下折叠的方案，其采用6. 7 英寸的屏幕，分辨率为2636×1080。背部其在摄像头右侧集成了一个屏幕尺寸为1. 06 英寸，可显示时间和各种通知。

配置方面，三星Galaxy Z Flip搭载高通骁龙855 Plus移动平台，配备8GB内存+256GB存储，后置 1200 万主摄+ 1200 万超广角双摄，前置 1000 万像素，电池容量为3300mAh或3500mAh。

据称，Galaxy Z Flip在 2 月 11 日于旧金山举行的三星发布会上正式发布，不过到时候最抢眼的应该是三星下一代旗舰手机Galaxy S20。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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