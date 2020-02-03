京东推出11项补贴政策 为25万商家提供最高30万元保险保障金

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:受疫情影响，全国尤其是湖北地区商家经营受到了很大影响。为帮助商家渡过难关， 2 月 2 日，京东面向平台 25 万商家推出了 11 项补贴支持措施。这些措施涵盖了费用减免、金融和物流支持、流量支持、技术支持、健康保障等，为商家提供最高 30 万元的保险保障金、提供一个月免费运营服务等。

以下是京东补贴政策具体内容：

尊敬的商家朋友：

大家好!疫情的突袭，让我们在这个春节经受了前所未有的考验很多商家，尤其是湖北地区的商家，店铺经营受到了不小的影响。我们迅速整合了 11 条补贴措施，对京东开放平台 25 万商家，特别是湖北地区的商家在平台资费、流量、保险等方面进行资源扶持。即日起以下措施将全面实施：

对湖北地区商家：

1.减免平台使用费

即日起，对 2020 年完成续签(包含因受疫情影响在延展期内完成续签)或 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日入驻京东开放平台的湖北地区商家给予一个月的平台使用费减免政策。 5 月底前，优恵费用将返还给符合条件的湖北地区商家。

2.赠送保险保障

京东数科将出资，为湖北地区商家及其雇员提供新型冠状病毒肺炎保险保障服务，即最高 30 万元的保障金。

3.标签流量支持

疫情结束后，我们将对湖北地区商家的商品进行单独打标扶持，上更多的消费者看到湖北地区商家的商品，助力湖北商家提升店铺销量及转化

4.延长工具免费使用期限

京东商智将为湖北地区商家免费开通商智商家版洞察套餐使用权限 1 个月(如已购买可以延长相应的使用时间)。

5.服务支持

为保障湖北地区商家店铺运营快速步入正轨，我们已组织京东认证的第三方服务商为湖北地区商家提供 1 个月免费运营服务，服务包含店铺运营”、“广告代投放”、“店铺装修”、“客服外包”等。免费期也可视疫情情况进行延长。

*湖北地区商家指营业执照注册地为湖北省的商家。

对全体商家：

6.健康保障支持

京东健康将通过“企业疫情监控防控平台”为商家员工提供免费医生问诊、疫情实时动态、员工健康状况收集、员工感染风险评估及分级、个性化防控建议以及专家科普教育等服务，帮助商家快速了解员工健康状况，并进行有效的管理和跟踪，保障日常运营。

7.金融政策支持

为解决商家的资金周转问题，京东数科已上线提供相关息费减免和延迟还款政策，开通金融服务绿色通道。

8.物流支持

京东物流将对医疗健康、清洁日用等类目重点商家进行重点保障并提供专人专项服务售前及售后保障：针对新仓配商家进行 1 对 1 服务，实现 48 小时急约和系统配置;针对现合作的ABC级别客户及疫期新签仓配客户提供 1 对 1 的售后专属服务。

运营保障机制：京东物流到仓服务已恢复全国运营，服务标准不级，即日起，使用到仓服务产品的商家将享受绿色通道(疫情区除外)。目前，非疫区 211 和次日达时效在快速恢复中。

9.适当延长续签期限

为降低本次疫情对商家朋友们的合同续签影响，我们将对受疫情影响严重的商家适当延长 2020 年续签入口的开放时间(具体时间和商家范围后续将进一步公示)。

10.流量支持

活动支持。我们将利用核心资源流量，结合特定场景组织“宅家也送货”活动，并特别为京东好店及放心购等疫情期间服务履约良好的商家设置专属楼层，以帮助其获得更多曝光机会。同时，情人节等营销活动也正常进行。

直播补贴。我们已针对疫期需求旺盛品类，推出直播补贴计划，对生鲜、食品饮料、个护等品类直播施行达人补贴，刺激更多达人帮助商家销售商品。并对消费品、生鲜、居家时尚品类商家进行直播间优惠券及京豆补贴，促进商家销售核心频道优先。我们已安排防疫类商品优先进入京东秒杀商品池，共同保障全国消费者买到价格优惠、品质过硬的商品。

11.工具支持

京小智(智能客服)将延长商家免费使用期限至 2020 年 3 月 31 日。针对疫情期间需使用小智的商家，已开通绿色服务通道(添加微信twx365πT)，实现极速开通及7* 24 咨询服务。上线疫情防护行业知识包，供商家订阅使用。针对大健康行业商家，提供A训练师免费配置活动，帮助提高服务水平。

以上政策的具体信息可咨询京东客服人员或登陆卖家论坛“武汉加油”总贴进行查看。

面对疫情，我们共渡难关，面对困难，我们同舟共济!

京东开放平台

2020 年 2 月 2 日