阿里13位女合伙人捐赠1千万设立“湖畔魔豆抗疫项目专项资金”

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:今天，湖畔魔豆公益基金会官方微博发布公告，宣布捐赠 1000 万元人民币设立“湖畔魔豆抗疫项目专项资金”，用于解决紧急阶段疫情定点医院相关医护人员以及医护人员家属的餐饮及生活保障等问题。

同时，湖畔魔豆还联合饿了么成立“抗疫特别行动小组”，全力支持新型冠状病毒的抗疫工作。

公开资料显示，湖畔魔豆公益基金会是由阿里巴巴的 12 位女性合伙人于 2017 年的 9 月正式联合发起成立的基金会。致力于帮助困境儿童和困境母亲，陪伴农村家庭践行科学养育，实现农村儿童平等发展。

以下是公告全文：

这个春节，新冠病毒疫情的蔓延牵动着全国人民的心，广大医务工作者夜以继日地奋战在抢救一线也时刻牵动着我们的心，我们决定：

捐赠 1000 万元人民币设立“湖畔魔豆抗疫项目专项资金”，相应资金将主要用于解决紧急阶段疫情定点医院相关医护人员以及特殊医护人员家属的餐饮及生活保障等问题。同时，湖畔魔豆还联合饿了么成立“抗疫特别行动小组”，全力支持新型冠状病毒的抗疫工作。

自 1 月 26 日起，饿了么平台已发动爱心商家和志愿骑手，尝试为疫情定点医院医护人员解决用餐问题。截至 1 月 31 日，已累计为全国医护人员送出餐食超 13000 份。

此次“抗疫特别行动小组”的成立，将进一步把这项爱心支持行动扩展到更大范围，并进一步提升餐食的丰富性、供餐质量及效率。过去两天，行动小组已经协同饿了么及爱心商家为包括武汉市第六医院、武汉大学中南医院、湖北省人民医院、武汉市肺科医院等 10 家医院的医护人员配送完成 4785 份餐食。

每一个白衣战士都不是孤军奋战。针对医护人员家庭，行动小组也将制定专项支持方案，为特殊医护人员家庭特别是双职工家庭无人照料的孩子、老人等提供支持，解决其餐食及生活物资等紧急需求。未来行动小组还将根据情况需要，不断完善对医护人员及家属的支持服务范围，尽力做医护工作者坚实的后盾。

行动小组第一阶段将重点以武汉区域为主，由饿了么在当地对接新型冠状病毒肺炎定点医院的用餐需求组织商家备餐并完成递送。相应餐食的采购及递送费用由项目专项资金承担，同时也将承担部分爱心商家免费供餐的递送费用。

希望白衣战士们，再忙再累，好好吃饭。

你们守护病人，我们守护你!

阿里巴巴 13 位女性合伙人

浙江省湖畔魔豆公益基金会

2020 年 2 月 2 日

湖畔隔豆公益基金会