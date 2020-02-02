百度地图大数据：春运返程规模同比下降六成

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息：今天，百度地图发布了春运返程大数据。数据显示，截止 2 月 1 日(正月初八)，全国整体返程迁徙规模明显降低，相比去年同比下降78%。其中，仅春节后到初八返程迁徙规模较去年同期同比下降六成。受疫情影响，截止目前，全国尚未出现返程高峰。

数据统计，目前全国热门迁入城市仍集中在北上广深一线城市。其中北京外来人口主要来自于河北，占比达34.60%。其次是山东省(9.68%)、河南省(8.13%)、山西省(7.07%)和辽宁省(5.54%)。

而上海外来人口主要来自于江苏省，占比达28.14%。其次是安徽省(23.55%)、浙江省(9.67%)、河南省(6.94%)和山东省(5.37%)。

广州迁徙人口主要来自于广东省，占比高达62.63%，其中以佛山市、清远市、湛江市、茂名市、梅州市最为热门。

深圳迁徙人口也主要来自于广东省，占比高达49.56%。其中以惠州市、梅州市、东莞市、揭阳市、河源市最为热门。

百度地图高速路况大数据显示，往年春节的返程拥堵高峰一般出现在初六，今年由于疫情防控，大量公众返程复工时间延后，因此今年正月初一之后高速拥堵呈现了较为平缓的趋势。正月初一至正月初八，全国高速平均拥堵里程较去年同期下降88.8%。