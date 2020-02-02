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见闻

苹果在美国一些城市提供上门维修iPhone等设备服务

2020-02-02 11:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:据外媒报道，苹果现在已已经为美国部分城市用户提供上门维修服务，这无疑大大方便了那些需要解决苹果设备的问题，但无法前往维修店或苹果商店的用户。

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这项上门服务由苹果授权服务提供商提供，如Go Tech Services，承诺“在您家中或办公场所”维修设备。当访问苹果支持美国官网，就可以看到该公司提供的上门维修服务选项。目前支持的城市包括：旧金山、洛杉矶、纽约、芝加哥、休斯顿以及达拉斯。在这些城市中选择维修选项时，Go Tech服务可以被选择作为维修供应商之一。

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在上述城市中预约Go Tech Services上门维修时，会提示除维修费用本身外，还可能收取上门服务费用，Apple支持网站不显示详细的费用信息，用户选择服务提供商后，将被重定向至Go Tech Services官网。

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由于Go Tech Services是苹果授权的服务提供商，所以维修工作并不是直接来自苹果。目前尚不清楚服务提供商可解决的问题范围，目前上门维修可更换iPhone的屏幕，但不提供更换iPhone电池服务。(MacRumors)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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