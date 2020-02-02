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腾讯、复星再捐13.52万套防护服 已送达武汉重庆等地

2020-02-02 11:46 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:昨日，腾讯、复星捐赠的新一批物资已经运抵重庆江北国际机场。这批由腾讯和复星联合采购的来自英国的13. 52 万套防护服，将被运至武汉及重庆等地区。此次新一批捐赠的防护服中，包括了疫区目前急需的医疗用防护服和防水防护服。前者供医院医护人员在医疗隔离区救治患者使用，后供则主要提供给医疗保障人员和防控人员使用。

这是腾讯联合复星的第二批次采购，此前第一批全球采购的 45000 套防护服已于 1 月 30 日抵达武汉，目前已加紧送往一线。

腾讯

据悉，自 1 月 24 日出资设立首期 3 亿元“新型冠状病毒肺炎疫情防控基金”以来，腾讯基金会持续在全球紧锣密鼓地尽力采购防护物资，第一时间驰援疫区。

截至 1 月 31 日晚 7 点，在 857 万人次网友助力下，腾讯公益平台筹集善款已经超过4. 35 亿元。腾讯基金会表示，目前腾讯共有包括超 200 万个口罩、超 10 万套防护服、 60 吨75%乙醇在内的大批医疗物资，正在分批次陆续抵达前线。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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