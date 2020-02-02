外媒：尽管Uber禁止司机携带枪支，但该公司的商业模式阻碍了执法

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:根据一篇发布在《The Atlantic》的一篇报道称，自 2015 年以来，Uber已经禁止司机和乘客在车内携带枪支。不过通过电子邮件和Facebook Messenger平台，有四名现任和四名前任Uber司机透露，他们在工作中仍然携带枪支。

在解释原因时，司机引用了Uber在地上广告使用的措辞，并在听证会上用来证明商业模式的合理性：司机保持良好的评级，拥有自己的汽车，自己安排时间，做自己的老板，并遵循当地的法律。但最终，他们为自己工作，用硅谷的艺术术语来说，Uber只是一个平台。

2017 年，迈阿密司机何塞·梅希亚对Uber提起联邦集体诉讼，要求其撤销枪支禁令。佛罗里达州 2008 年通过“带枪上班”法允许员工将合法枪支放在个人储物柜或自己的汽车中。

当然，对Uber步来说，司机的汽车就是工作场所。梅希亚声称Uber的政策违反了佛罗里达州的法律。但是梅希亚无法证明优步侵犯了他的权利：他也没有被解雇或者受到停职的威胁。Uber公司已经宣布了禁令，但从未实质性地阻止他携带枪支，佛罗里达法院在 2018 年驳回了该诉讼。

报道评论道，这有点荒诞：司机可以带枪去上班、去酒吧、去超市，但在自己的车里却不能带枪。