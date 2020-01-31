苹果、博通因侵犯加州理工专利权被判赔偿76亿元

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:科技网站TheVerge报道，历经 4 年的加州理工起诉苹果、博通专利侵权案终于迎来了最终判决。法院判定苹果、博通侵权成立，需分别赔偿8. 27 亿美元、2. 7 亿美元，总计达10. 97 亿美元(约合人民币 76 亿元)。

加州理工学院在 2016 年提起诉讼，声称苹果智能手机产品中的博通无线通信芯片侵犯了其专利。加州理工学院提到的侵犯本校专利的苹果产品有智能手机、平板电脑、苹果手表、机顶盒、个人电脑、智能音箱、路由器等。

这起诉讼的焦点是四项有关Wi-Fi数据传输的专利权，而加州理工的发明人称，他们从未想过这些技术会用于Wi-Fi，如果 2010 年博通Wi-Fi芯片用于苹果设备之前，就能够与其达成专利授权协议，那么苹果、博通应该为每颗芯片向加州理工分别支付1. 4 美元、 26 美分的专利特许权使用费。

苹果曾经辩称，他们只是使用博通提供的芯片，自己没有侵犯任何专利。陪审团认为，博通卖给苹果的技术侵犯了这些专利，如果加州理工想要起诉其他使用了同样技术的设备制造商将会很有趣。

对此，苹果表示将对一判决提出上诉，但拒绝进一步置评。