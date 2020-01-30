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见闻

马云公益基金会捐赠1亿元用于支持冠状病毒的疫苗研发，阿里云宣布向全球免费开放AI算力

2020-01-30 11:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：近来，新型冠状病毒备受社会各界关注，明星、企业等纷纷捐款支援武汉。 1 月 29 日，马云公益基金会宣布捐赠 1 亿元用于支持冠状病毒的疫苗研发。其中，捐赠中国科学院和中国工程院各 2000 万元，用于其所属专业研究机构当前病毒疫苗专项研发，其余资金将用于支持国内外各顶尖科研机构和科研人员合作展开对新型冠状病毒的预防治疗工作。 

马云表示，“我们深知，尽管科研人员们已经在争分夺秒，全力以赴，但是疫苗从研究到最终投入使用绝非一朝一夕之易事;我们也希望，能在疫苗问世之前疫情就完全得到控制;但我们更知道，人类与病毒的斗争是一条漫长的道路，这条路需要更多的耐心与积累，也需要更多的信心与希望。在这条路上，马云公益基金会将竭尽所能为医疗科学的发展与积累提供更多帮助。”

阿里巴巴

此外，疫情期间，向全球公共科研机构免费开放一切AI算力，以加速本次新型肺炎新药和疫苗研发。目前，中国疾控中心已成功分离病毒，疫苗研发和药物筛选仍在争分夺秒地进行。新药和疫苗研发期间，需要进行大量的数据分析、大规模文献筛选和科学超算工作。阿里云可以提供强大的AI算力，支持病毒基因测序、新药研发、蛋白筛选等工作，帮助科研机构缩短研发周期。

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此前阿里巴巴已设立了 10 亿元医疗物资供给专项基金，以及为在一线抗击疫情的全国医护人员设立了最高 50 万元的健康保障金。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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