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阿里“疫情服务直通车”升级，新增辟谣、寻人、权威解读等功能

2020-01-29 13:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息：为更好的帮助用户了解疫情、防范疫情， 1 月 28 日，阿里巴巴“疫情服务直通车”功能升级，新增疫情直播、紧急寻人、谣言粉粹机、权威解读等功能。据介绍，这些内容分别由优酷、UC、阿里健康、答答星球等提供，统一呈现在支付宝App的抗击疫情专题页里。

QQ截图20200129140056.png

“疫情直播”能让用户第一时间了解到抗击疫情的最新动态，包括各地的最新政策，疫情相关的热点新闻，以及可观看武汉火神山医院建设的 24 小时直播。

“紧急寻人”则整合了各地官方通告的确诊患者所乘车次，帮助同乘人员快速进行确认。

“谣言粉粹机”汇总了媒体、官方机构等对网络上流传的疫情谣言进行辟谣，揭露了“湖北十堰为限制车辆通行全城开启红灯”、“ 10 万人已感染病毒”、“香油滴鼻孔可阻断病毒”等著名谣言。

“权威解读”聚集了疾控中心、医疗机构、专家、院士等发布的指导信息，“疑似或轻症患者居家隔离怎么做?”、“住在武汉、去过武汉怎么办?”等问题都能在上面找到答案。

阿里巴巴的“疫情服务直通车”自上线以来，因汇总了各项不用出门也能享受到的 6 类服务：“问查看吃买办”，包括在线问诊和送药上门等，能减少大家出门的次数，广受欢迎。在支付宝App首页腰封位置，或上支付宝搜“抗击疫情”便能进入该页面。

据了解，此前阿里巴巴已设立了 10 亿元医疗物资供给专项基金，以及为在一线抗击疫情的全国医护人员设立了最高 50 万元的健康保障金。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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