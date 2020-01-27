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除了医疗物资，阿里巴巴再为全国医护人员设立健康保障金

2020-01-27 13:27 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息：新型冠状病毒肺炎的疫情牵动人心。一位医生昨日在社交平台上呼吁，希望有关机构能为上前线的医务人员提供一份保险，以防不测。据媒体报道，目前武汉有15名医务人员、北京有3名医务人员确诊感染新型冠状病毒。

记者今日从阿里巴巴获悉，看到医生发出的呼吁后，支付宝保险平台的工作人员已经连夜为全国医护人员设立了“健康保障金”。在国家卫健委公告认定的疫情期间，如果医护人员在抗击疫情中不幸感染新型冠状肺炎，确诊后可申请10万保障金;如果不幸因病身故，可申请50万保障金。

今天开始，医护人员在支付宝APP内搜索“蚂蚁保险”，进入页面就能认领保障，家属、同事代领功能也在加紧开发中。如果后续需申请保障金，可在支付宝内完成。

早在1月25日，阿里巴巴集团已经设立了10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往武汉及湖北的医院。为保证武汉医院的医护人员每天吃上热饭，阿里巴巴还以盒马武汉门店为中心，成立了专门的送餐团队。

附：保障领取-支付宝扫二维码直接进入方式

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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