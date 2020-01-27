腾讯公司：启动在家办公机制 暂定正月十七返岗上班

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息：“腾讯行政”微信公众号发布通知称， 2 月 1 日、 2 月 3 日～ 7 日启动在家办公机制，暂定 2 月 10 日(正月十七)返岗上班。无法远程办公的特殊岗位，以BG/部门的通知为准。

“腾讯行政”表示，这是基于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势，为确保小伙伴们的健康和安全做出的决定。在家办公期间请保持企业微信、手机、邮件等通讯手段畅通以便于联系。如因电脑设备等原因无法在家办公的情形，请提前与部门主管沟通解决方案，也可申请休假;无法远程办公的特殊岗位，以BG/部门的另行通知为准，在个人防护措施到位的前提下返岗工作。

“腾讯行政”称，如在湖北地区或因交通管制等原因无法返岗的员工，请就地安排在家办公并进行报备，等政府解除疫情后再根据公司指引返回工作岗位。

附：“腾讯行政”关于启动春节后在家办公机制的通知

亲爱的Q哥Q妹，

基于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势，为确保小伙伴们的健康和安全，并为疫情的防控尽一份力，经总办共同决策：

一、 2 月 1 日、 2 月3- 7 日启动在家办公机制，暂定 2 月 10 日(正月十七)返岗上班;

二、 在家办公期间请保持企业微信、手机、邮件等通讯手段畅通以便于联系。如因电脑设备等原因无法在家办公的情形，请提前与部门主管沟通解决方案，也可申请休假;

三、无法远程办公的特殊岗位，以BG/部门的另行通知为准，在个人防护措施到位的前提下返岗工作;

四、该机制会根据国家疫情变化以及国家相关政策进行适时调整，请大家及时关注HR助手或腾讯行政推送的通知。

温馨提醒：

(1)春节期间留在工作地的小伙伴，请做好个人卫生防护，尽量避免去人流密集的公共场所，勤洗手勤消毒，出门戴口罩;

(2)春节期间外出需返回工作地的小伙伴，尽量避开春运返程高峰;

(3)如在湖北地区或因交通管制等原因无法返岗的员工，请就地安排在家办公并通过https：//wj.qq.com/s2/5290093/a1f7/报备，等政府解除疫情后再根据公司指引返回工作岗位。

请大家务必保护好自己和家人，如有需要，请与HR，部门秘书或行政中心的同事联系。

祝新春快乐，平安健康!