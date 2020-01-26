“扫一扫”分享到微信

动态

阿里巴巴设10亿专项基金 赴海内外采购医疗物资支援武汉

2020-01-26 10:32 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息：125日，阿里巴巴集团宣布：设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，支援武汉及湖北的医院。

阿里巴巴国际站相关人员已经赶赴印尼、韩国等14个国家和地区，寻找医疗物资供应商。截至1月25日下午3点，已经接触了42家具备优质口罩供货能力的海外供应商，正在详细统计医疗级口罩的供货能力。

阿里巴巴 (2)

同时，阿里巴巴将继续在国内动员匹配产能，直接协调生产和采购医疗物资。目前已协调义乌、深圳、广州等58个地区的工厂紧急复工，加急生产医疗物资。首批将采购200万件N95口罩、30万件医用外科口罩、100万件一次性医用口罩等医用防护品，第一阶段将发出100辆货车通过3条专门绿色通道送抵武汉。

此外，阿里巴巴以盒马武汉的18家门店为中心成立团队，自126日起，将每天免费为武汉红十字会医院、武汉第六医院提供早、中、晚三餐300份，为武汉市武昌区21家医疗单位每天供应饮用水、方便面、自热食品等物资3144份。其他医疗单位的食物、饮水、速食等调配也已开始对接。

在最后，阿里巴巴表示他们上线的“武汉加油”公益筹款项目，第一阶段8小时已经筹满了7140万元，各公益机构将使用资金专项采购医疗物资分批发往武汉医院。

gamersky_01small_02_202012520186FC.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

12306网站 铁路免收手续费 武汉新型冠状病毒

全国免收 1月24日起铁路免收退票手续费

· 12306网站 铁路免收手续费 武汉新型冠状病毒
阿里巴巴 阿里巴巴医疗物资供给专项基金

阿里巴巴设立10亿元医疗物资供给专项基金

· 阿里巴巴 阿里巴巴医疗物资供给专项基金
滴滴出行 网约车 滴滴

滴滴正召集超千名网约车司机，为武汉市民提供免费服务

· 滴滴出行 网约车 滴滴
微信 微信疫情征集

微信开通疫情线索征集入口，可提供疫情线索及意见建议

· 微信 微信疫情征集
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
查看更多
﻿

编辑推荐

大年初一全国票房仅收181万：去年同期高达14.58亿

[动态]· 01月26日

京东健康启动免费在线问诊和心理疏导服务

[动态]· 01月26日

小米有品上线“湖北专区” 1分钱领专供消毒用品

[动态]· 01月26日

微信官方：对散播疫情谣言账号进行限期或永久封禁处理

[动态]· 01月26日

武汉电信为支援人员上门实名开卡：保障通信通畅

[通信]· 01月26日

阿里巴巴设10亿专项基金 赴海内外采购医疗物资支援武汉

[动态]· 01月26日

索尼PS5最早2月15日发布：《战神2》有望同台亮相

[数码]· 01月26日

全国免收 1月24日起铁路免收退票手续费

[动态]· 01月26日

关闭