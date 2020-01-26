阿里巴巴设10亿专项基金 赴海内外采购医疗物资支援武汉

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息：1月25日，阿里巴巴集团宣布：设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，支援武汉及湖北的医院。

阿里巴巴国际站相关人员已经赶赴印尼、韩国等14个国家和地区，寻找医疗物资供应商。截至1月25日下午3点，已经接触了42家具备优质口罩供货能力的海外供应商，正在详细统计医疗级口罩的供货能力。

同时，阿里巴巴将继续在国内动员匹配产能，直接协调生产和采购医疗物资。目前已协调义乌、深圳、广州等58个地区的工厂紧急复工，加急生产医疗物资。首批将采购200万件N95口罩、30万件医用外科口罩、100万件一次性医用口罩等医用防护品，第一阶段将发出100辆货车通过3条专门绿色通道送抵武汉。

此外，阿里巴巴以盒马武汉的18家门店为中心成立团队，自1月26日起，将每天免费为武汉红十字会医院、武汉第六医院提供早、中、晚三餐300份，为武汉市武昌区21家医疗单位每天供应饮用水、方便面、自热食品等物资3144份。其他医疗单位的食物、饮水、速食等调配也已开始对接。

在最后，阿里巴巴表示他们上线的“武汉加油”公益筹款项目，第一阶段8小时已经筹满了7140万元，各公益机构将使用资金专项采购医疗物资分批发往武汉医院。