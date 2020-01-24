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携程启动1亿元重大灾害保障金 国内产品均可免费取消

2020-01-24 11:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:继前不久携程针对武汉肺炎疫情推出退改保障政策，用户可免费取消酒店、门票、用车订单之后。今日凌晨，携程官方宣布启动 1 亿元重大灾害保障金，再次扩大退订保障范围，国内全产品线均可免费取消。

携程

携程表示，对于机票、火车票产品，携程宣布将积极响应民航、铁路通知，第一时间跟进各航空公司及铁路具体执行细则，为消费者办理退订退款手续。

酒店方面，携程已于 23 日 10 时向全国酒店发起“安心取消保障”倡议。截至目前，已有超过 10 万家酒店响应，对 1 月 22 日至 2 月 8 日期间入住的酒店订单为消费者免费取消。另外，携程将承诺协调其他尚未响应的国内酒店合作伙伴为消费者免费退订或改期入住。

此外，携程同时扩大了旅游度假产品的保障范围，对出发日期在 1 月 23 日至 2 月 8 日期间旅游目的地为中国境内的跟团游、自由行、玩乐、用车、定制游、游学、景酒等产品订单启动重大灾害旅游体验保障金，线上及携程旅游度假门店预定的订单均可免费取消。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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