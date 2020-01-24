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滴滴宣布：1月24日12时起暂停武汉网约车运营

2020-01-24 11:46 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:为了更好的应对和控制新型肺炎，滴滴出行今日凌晨发布公告称，应武汉市新冠肺炎防控指挥部要求，滴滴出行将于 2020 年 1 月 24 日 12 时起，暂停武汉市内的网约车及网约出租车运营，恢复时间以指挥部通告为准。

滴滴出行

滴滴在公告中表示，滴滴已组织成立应急车队，统一接受武汉相关部门集中调度，在尽力保障司机自身安全的前提下，全力以赴为疫情防控工作服务。并建议武汉的司机师傅在 24 日 12 时前下线收车，尽量减少外出。

滴滴： 1 月 24 日 12 时起暂停武汉网约车运营 将接受集中调度_副本

以下为滴滴出行公告全文：

滴滴 24 日 12 时起暂停武汉网约车运营

应武汉市新冠肺炎防控指挥部要求，滴滴出行将于 2020 年 1 月 24 日 12 时起，暂停武汉市内的网约车及网约出租车运营，恢复时间以指挥部通告为准。

感谢武汉市的乘客和司机师傅们的理解，也请武汉的司机师傅在 24 日 12 时前下线收车，尽量减少外出，照顾好自己和家人。

滴滴已经组织成立应急车队，统一接受武汉相关部门的集中调度，在尽力保障司机自身安全的前提下，全力以赴为疫情防控工作服务。

再次向困难面前没有退缩的滴滴司机师傅以及所有一线的医务人员致敬!

滴滴出行

2020.1.24

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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