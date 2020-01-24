滴滴宣布：1月24日12时起暂停武汉网约车运营

站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:为了更好的应对和控制新型肺炎，滴滴出行今日凌晨发布公告称，应武汉市新冠肺炎防控指挥部要求，滴滴出行将于 2020 年 1 月 24 日 12 时起，暂停武汉市内的网约车及网约出租车运营，恢复时间以指挥部通告为准。

滴滴在公告中表示，滴滴已组织成立应急车队，统一接受武汉相关部门集中调度，在尽力保障司机自身安全的前提下，全力以赴为疫情防控工作服务。并建议武汉的司机师傅在 24 日 12 时前下线收车，尽量减少外出。

以下为滴滴出行公告全文：

滴滴 24 日 12 时起暂停武汉网约车运营