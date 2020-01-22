“新四大年俗”揭晓：集五福、云拜年、抢红包、全家游

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”每当大街小巷挂上福字时，年就要到了。随着社会经济发展，“走亲戚”“穿新衣”“吃大餐”已成常规项的今天，科技与传统年俗结合催生的新年俗、新体验让“年味”更浓了。

近日，由中国新经济研究院发布《中国新年俗发展趋势报告》，集五福、云拜年、抢红包、全家游被票选为21世纪“新四大年俗”。与之相对的是，舞狮、放鞭炮、杀猪、手写春联等逐步淡出我们的生活。

记者仔细梳理发现，“新四大年俗”其实可分两类，云拜年、全家游是人们的生活消费方式变化;集五福、抢红包则是人们传递祝福的方式改变。

专家表示，年俗形式变化的背后，是社会经济、技术发展的必然结果。但无论新旧年俗，都体现了人们美好愿望、祝福的寄托。

“新四大年俗”揭晓 集五福入选

“你的五福集齐了吗?”这可能是最近人们见面时最高频问候语之一了。每年，都有数亿人参与集五福，并带动福文化向全球传递。5年来，“福”字被扫了超过100亿次。春节前夕，百度“福”字搜索指数骤增百倍。

在《中国青年报》发起的“你参与最多的新年俗”问卷调查中，集五福也以超过80%的票数遥遥领先。“父亲写福字，母亲贴福字，我来‘扫’福字，家里年味儿更浓。”来自北京的小吴说。

网购的兴起，让“云拜年”迅速流行起来。《报告》显示，网购年货不仅方便快捷、品种多样，更能够让远在海外、外省市的亲友也能分享祝福。数据显示，中国人2019年网购10万亿，天猫年货节已卖出全国3.8亿斤的农产品。过去的“左手一只鸡右手一只鸭”变成了现在“人未到心意达”。此外，视频拜年也成海外游子与亲人沟通的首选方式。

“全家游”同样火爆。飞猪数据显示，2019年春节期间外出旅行的整体人次比2018年增长了19%。其中，境外游的增长达28%，全球各地海岛游增长超90%。调研数据也显示，春节计划老中青三代同游的占比超过30%。如果外出不便，那就看个电影吧。淘票票数据显示，全家一起观影(一次购买3张以上电影票)人数较去年增长20%。

过年发红包是传统年俗之一，长辈表达对晚辈的祝福，子女表达对父母的孝心。电子红包省去了反复存取款的麻烦，成为不少年轻人表达心意的首选。抢红包金额不限，弱化了金额本身，更突出了“压岁“的美好祝福。

此次一同入选十大最受欢迎年俗的还有，看春晚、年夜饭、贴春联、走亲戚、穿新衣、看灯光秀。还有网友戏称，“相亲”也正成为单身青年“春节新年俗”。

旧年俗新过法+新年俗新气象让年味更浓了

中国新经济研究院专家、浙江省社科院经济研究所所长徐剑锋表示，科技的发展对春节的影响确实挺大，他小时候给长辈拜年都需要敲门磕头拿糖果，后来是寄信、发明信片，再后来打电话、发短信，后来用支付宝红包直接转账，以后说不定直接VR拜年了。这背后的是通信从2G到5G的跨越，科技在飞速发展。“从这点来说，年俗形式变化体现社会进步 。”科技感、国际化也将是中国新年俗的发展趋势。

数字经济智库研究员翁一认为，年俗的变迁，不是对传统文化的抛弃，而是借助新载体，让传统文化焕发新活力，用民众喜闻乐见的全新呈现方式，实现“年味”的与时俱进。

春晚已经有近40年的历史，是陪伴无数人成长的年俗之一。调研数据显示，90后竟然是春晚的忠实粉丝，超过60%的90后选择“必看”。而“边看春晚边集五福”成为很多90后的新习惯。同时，在优酷看直播、在B站发弹幕也是90后、00后看春晚的标配。

浙江省民俗专家顾佳希也认同，新年俗的出现并不代表着对传统年俗的否定，都是对美好愿望、团聚祝福的传承。新年俗就是新技术与传统年俗内涵融合产生。“数字时代已经到了，我们在跟上时代发展的同时，也不能丢弃传统。“顾佳希表示，让男女老少都能参与到新年俗中，才能不断扩大年俗文化传承的范围，让“年味”历久弥新。