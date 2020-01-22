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产权

反转！任天堂手柄专利侵权案改判 免去赔偿1000多万美元

2020-01-22 14:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:几年前，达拉斯一家公司成功地起诉了任天堂，并判决任天堂支付 1000 多万美元的专利侵权费。而实际上，这家达拉斯可能一开始就没有发明任何东西。

法律，条规、法院

本世纪初，任天堂推出Wii手柄时，曾面临一系列挑战其动作传感器技术的专利诉讼。 2017 年，一个陪审团做出了有利于其中一家公司iLife Technologies的裁决，要求任天堂在Wii手柄专利侵权案中需向iLife赔偿 1010 万美元。

现在事情发生反转，美国联邦法官 Barbara Glyn周五裁定：iLife针对任天堂提出技术专利侵权无效。Glyn法官在她的裁决中表示，iLife的专利申请所描述的并不是独特的或新的，而是一个更抽象的概念。

对此，任天堂美国公司发言人Ajay Singh在一份声明中说道：“任天堂具有开发新产品和独特产品的多年历史，我们很高兴经过多年的诉讼，法院最终同意了任天堂的决定。我们将继续捍卫我们的产品，不让那些从未发明的技术中获利的公司得逞”。（theverge

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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