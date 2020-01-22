华为EMUI 10升级用户数突破5千万 一个月翻了两番

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息：今天上午，华为官方宣布EMUI10 升级用户突破 5000 万。值得注意的是去年 12 月底，华为曾宣布EMUI10 升级用户数突破一千万。这意味着，不到一个月的时间，EMUI10 升级用户数翻了两番多。

公开资料显示，EMUI10 是华为于 2019 年 9 月 26 日发布的手机系统。截至当前，华为EMUI日活用户超 5 亿、覆盖 216 个国家、共推出了 77 种语言版本。

该系统内核基于安卓10，采用全新的UX设计，支持多彩的AOD灭屏显示、AI隔空操控等功能。

根据日前华为公布的EMUI10 最新升级进展显示，华为nova 5 Pro与荣耀8X现已开启公测版升级;华为Mate 20X(5G)、Mate RS 保时捷设计、Mate 10 保时捷设计、Mate 10 Pro、Mate 10、P20 Pro、P20、nova 4e、华为畅享10 Plus、华为畅享9s、华为麦芒8、华为麦芒7、荣耀20i、荣耀 10 青春版也已开启EMUI10 正式版升级。