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见闻

IBM公布Q4财报：业绩超预期 营收为218亿美元

2020-01-22 11:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:IBM周二公布了第四季度财务业绩，其中整整四分之一的红帽子股份即将上市。该公司正显示出恢复增长的迹象，尽管该季度营收同比仅略有增长，但 2019 年总体仍呈下降趋势。

IBM

IBM第四季度营收为 218 亿美元，非公认会计准则每股收益为4. 71 美元，同比增长0.1%。分析师原本预计每股收益为4. 68 美元，营收为216. 4 亿美元。

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在 2019 财年全年，IBM非公认会计准则的每股收益为12. 81 美元，营收 771 亿美元，同比下降3.1%。财政结果与分析人士的估计相符，IBM股价盘后上涨近5%。

值得一提的是，包括红帽在内的云计算和认知软件收入增长8.7%，至 72 亿美元。红帽公司为IBM的云计算和软件销售贡献了5. 73 亿美元。按历史可比标准计算，红帽公司的收入为10. 6 亿美元。此外， 2019 财年云收入为 212 亿美元，增长11%。

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IBM表示， 2020 财年，非公认会计准则收益有望实现每股至少13. 35 美元，自由现金流约为 125 亿美元。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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