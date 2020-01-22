波音证实737 Max正式停产 2020年夏天之前不会复飞

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:据外媒报道，波音737 Max已经正式停产。美国当地时间周一晚，波音公司证实，位于华盛顿伦顿的装配线已经暂时停止制造波音这款最畅销的飞机。

注：图片来自YouTube视频

此前，波音公司曾宣布计划在 12 月暂停生产一段时间，但之前并未宣布具体停产日期。波音公司表示不会暂停生产而休假或裁员，但带来的不利影响将波及其供应链，并可能损害美国的经济增长。

美国联邦航空管理局在一份声明中表示，它的首要任务是安全，其“正在进行一项彻底、慎重的程序，以核实对波音737 MAX的所有拟议修改符合最高认证标准”。该公司补充说，它将继续与其他安全监管机构合作，在波音公司进行必要的安全评估并解决测试过程中出现的所有问题时，审查波音的工作。不过联邦航空局没有设定何时完成工作的时间表。

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据悉，波音737 Max自 3 月份以来一直停飞，此前该机型发生了两起致命事故导致机上 346 人全部遇难。尽管波音无法向客户交付737 Max飞机，但该公司仍在继续生产，每月生产 42 架的速度略有下降。现在，大约 400 架完工的飞机停在华盛顿和德克萨斯，等待交付给世界各地的航空公司。

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1 月 21 日，波音表示，预计737 Max飞机在今年夏天之前不会复飞。（cnn）