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滴滴：武汉市内滴滴预约单取消免费 将为武汉司机发放口罩和消毒液

2020-01-21 22:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:今日，滴滴发布公告称，已启动应急预案。被确诊为新型冠状病毒肺炎的用户和密切接触者预约单、武汉市内(含往返机场、火车站)预约单， 1 月 21 日- 1 月 31 日期间，乘客可免费取消。

此外，滴滴方面表示，将全力给武汉滴滴网约车司机发放口罩和消毒液，滴滴司机/车主应做好车内消毒、开窗通风等预防措施。如有发热等不适症状，须立刻停止接单，及时就医并向平台报备。

滴滴

以下为滴滴公告原文：

对于近期疫情情况，滴滴出行已启动应急预案，加强值守，全力做好应急保障工作：

1、被确诊为新型冠状病毒肺炎的用户和密切接触者预约单、武汉市内(含往返机场、火车站)预约单， 1 月 21 日- 1 月 31 日期间，乘客可免费取消，应付给网约车司机/顺风车车主的取消费由滴滴承担;

2、全力给武汉滴滴网约车司机发放口罩和消毒液。同时提醒督促全国所有滴滴司机/车主，每天务必做好车内消毒、开窗通风等预防措施。如有发热等不适症状，须立刻停止接单，及时就医并向平台报备;

3、滴滴提醒广大乘客和司机/车主，春节假期即将来临，出行需求增多，建议大家戴好口罩，车内尽量开窗通风，回家及时洗手洗鼻，若有发热等症状请及时就医;

4、滴滴出行将密切关注疫情进展，在相关部门的指导下，及时采取措施，做好疫情防护工作，为广大乘客和司机提供服务保障。滴滴在此感谢每一位坚守岗位的司机师傅，感谢每一位乘客的理解和支持。

滴滴出行

2020.1.21

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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