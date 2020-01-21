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见闻

高通发布全新 4G 芯片骁龙 720G，小米将首发

2020-01-21 17:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 21 日消息：高通宣布推出三款全新移动平台芯片，分别是骁龙 720G、骁龙 662 和骁龙 460，三款 SoC 均最高支持 4G 网络，全部支持 Wi-Fi6、蓝牙 5.1、双频 GNSS，另外还支持印度区域卫星导航系统 NavIC。

高通

高通表示，这些芯片仍会面向美国和全球其它市场推出。据官方介绍，骁龙 720G（SM1725）采用 8nm 工艺，设计为 8 核 Kryo 465，主频最高 2.3GHz，它集成 Adreno 618 GPU、性能较骁龙 712 上的 Adreno 616 提升 15%，支持 HDR10 游戏等。

骁龙 720G 用于 AI 加速的 DSP 单元是 Hexagon 692，图像 ISP 为 Spectra 305L，单摄最高 192MP，支持 4K 30FPS 视频录制，可承载的最高屏幕分辨率 2520x1080（21：9，90/120Hz，10 位色深）。

其它方面，骁龙 720G 集成 X15 LTE 全网通基带，下行速率最高 800Mbps（4x4 MIMO，2CA）。闪存支持 UFS 2.1 或 eMMC，内存最大 8GB LP4X-1866，还有 QC4.0 快充等。

另外，小米将是全球首发骁龙 720G 平台的厂商之一，Realme 也将在今年拿出骁龙 720G 产品。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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