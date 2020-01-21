互联网服务实体经济 山东“福村”焕发新生机

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:春节将至，家家户户都贴上了“福”字。据悉，山东潍坊市高密的东李村生产了全国50%的福字和春联，年产量6000吨，产值超1亿元，因此也被称作“福村”、“春联村”。如今，东李村及其周边村庄所在的夏庄镇已经成了全国闻名的福字和春联生产基地。据悉，东李村的红纸制作最早可以追溯到明末清初。

7年前，大学毕业的东李村人王刚选择回到了东李村，接替父亲作坊创办上德文化发展有限公司，已经成为东李村最大的福字和春联生产厂家，年产约2000吨。

如今，东李村做春联的家庭作坊已经很少了，取而代之的是现代化工厂。据王刚介绍，一般一台机器每天能制作出8000套，相比人工的话应该至少提高了5倍效率。同时，王刚也迅速组建起了自己的淘宝电商团队。王刚称，目前，电商日均在10000单左右，电商市场份额已经占到公司生产总额的十分之一，王刚还听说今年直播卖货非常火，打算明年就开起来。

2016年1月支付宝启动“五福”活动，集福逐渐成为一种新年俗，无形中也拉动春联和“福”字的检索及销量上涨。来自淘宝的数据显示，仅过去1年，春联和“福”字销售量就分别上涨180%、105%。



1月13日，支付宝集五福活动正式上线，目前，用户可以通过AR扫福、我的家、通过蚂蚁森林给好友浇水、运动、蚂蚁庄园等活动获得福卡。用户在集福卡的过程中都有机会获得“全家福”卡，拥有“全家福”卡就有机会抽取“帮还全家花呗”大奖，金额高达 48888 元，将在 1 月 24 日 21 点 20 分开奖。